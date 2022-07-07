Правительство сможет гибко регулировать цифровую маркировку

Госдума приняла закон, предусматривающий возможность освобождения товаров, подлежащих цифровой маркировке, от этого требования до 31 декабря 2022 г. Соответствующими полномочиями предполагается наделить правительство РФ.

Поправки одобрили в третьем чтении на пленарном заседании Государственной Думы 6 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения в статью 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» направлены на поддержку экономики в условиях санкций.

В пояснительной записке отмечалось, что в нынешней ситуации создается дополнительная финансовая и административная нагрузка на всех участников оборота товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Это может привести к тому, что предприятия временно не смогут выполнять требования.

Правительство РФ наделят правом устанавливать порядок ввода в оборот, оборота и вывода из него товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отдельных случаях без нанесения кодов. Такие полномочия кабмина будут действовать до конца года. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Напомним, предложение по переходу на цифровую маркировку вызвало большой резонанс в рыбной отрасли. Представители бизнес-сообщества указывали на риски таких нововведений для производителей и рынка.

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