Сразу 16 человек будут судить за браконьерство на Амгуни

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 16 жителей региона. По данным правоохранителей, участники незаконной группы занимались добычей кеты и заготовкой икры на реке Амгунь, ущерб превысил 2 млн рублей.

Организатором бригады следствие считает жителя поселка имени Полины Осипенко. Одна часть группы занималась непосредственно выловом осенней кеты, другая — засолкой икры, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Правоохранители изъяли две лодки, снасти, средства для засолки икры, 21 лосося и свыше 50 кг свежей икры.

Деятельность граждан квалифицировали по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере). После вручения копий обвинительного заключения фигурантам уголовное дело направят в суд.

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