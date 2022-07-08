Поправки по вывозу осетровых изложили в новой версии

Росрыболовство предложило обновить ведомственный регламент по выдаче разрешений и сертификатов на экспорт, импорт, реэкспорт осетровых рыб и продукции из них, включая икру. Поправки предусматривают использование «одного окна».

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественное обсуждение проекта продлится до 21 июля.

В пояснительной записке отмечено, что изменения предоставят возможность подавать заявления и получать разрешения в электронной форме через «одно окно» Российского экспортного центра. Кроме того, планируется отказаться от использования копий контрактов или иных договоров, подтверждающих намерение вывоза осетровых и продукции из них, включая икру.

В конце октября прошлого года Росрыболовство опубликовало похожие поправки в регламент. В нынешней версии проекта приказа ведомства предполагается обновить регламент целиком.

Напомним, осетровые защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Разрешения и сертификат нужны для того, чтобы подтвердить, что поставки осуществляются в рамках законодательства и торговля не угрожает выживанию вида.

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