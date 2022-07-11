Утверждению крабовых сертификатов в Корею сократят сроки

Минсельхоз предложил обновить порядок получения сертификата происхождения для поставок крабов и продукции из них в Южную Корею. Планируется предусмотреть электронный формат подачи заявления и сокращение срока его рассмотрения.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что сертификат должен подтверждать законность ввозимых в Республику Корея добытых российскими судами крабов и продукции из них. Использование документа предусмотрено межправительственным соглашением для борьбы с ННН-промыслом.

Планируется, что на утверждение сертификата по-прежнему будет уполномочено Приморское территориальное управление Росрыболовства.

Предусматривается возможность подачи заявления на утверждение сертификата не только на бумаге, но и в электронной форме. На рассмотрение заявки, согласно проекту, отводится не более пяти рабочих дней со дня получения (в случае с бумажной формой) или не более трех рабочих дней со дня регистрации (при электронном формате). Сейчас срок составляет не более 15 рабочих дней со дня получения заявления.

Новый документ должен прийти на смену действующему приказу Росрыболовства от 11 мая 2012 г. № 403.

До этого Минсельхоз представил проекты приказов, предусматривающих сокращение предельных сроков оформления сертификатов происхождения для экспорта продукции из водных биоресурсов в Китай, Японию и Северную Корею.

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