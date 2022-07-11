Карельские рыбаки дождались первого ярусолова

Спустя четыре года после закладки на судне «Гандвик-1», заказанном карельскими рыбаками на Северной верфи, подняли государственный флаг России. На стапелях завода, который впервые имел дело с таким проектом, продолжается достройка еще двух серийных ярусоловов.

В торжественной церемонии подъема российского флага, приуроченной ко Дню рыбака, 8 июля в Санкт-Петербурге участвовали сразу три новых рыболовных судна. Но 59-метровый ярусолов «Гандвик-1», принадлежащий карельской компании «Вирма», стоит особняком: судов такого типа с использованием механизма квот под инвестиции отечественные верфи еще не строили. Неудивительно, что на реализацию проекта потребовалось целых четыре года — приличный срок для среднетоннажного судна.

В отличие от более распространенного на российском флоте тралового промысла ярусный лов считается одним из самых щадящих с точки зрения сохранения морских экосистем. Качество добытой рыбы тоже обычно выше, поскольку она не повреждается в трале. О специфике ярусного лова и об особенностях нового судна капитан «Гандвика-1» Павел Шульгин рассказал по видеосвязи президенту Владимиру Путину.

«По проекту выборка орудия лова, яруса, производится через шахту так называемого мунпула — это вертикальная шахта от днища до главной палубы. Это обеспечивает наименьшую потерю рыбы при работе с ярусом и, самое главное, обеспечивает безопасность моряков. В сравнении с классическими ярусными судами, где выборка на открытых палубах производится с правового борта, здесь уже в сложных погодных условиях судно безопасно, прежде всего, для людей может работать», — подчеркнул капитан.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «Гандвик-1» — головное судно в серии из трех ярусоловов, заказанных карельскими рыбаками на Северной верфи, и на нем был опробован целый ряд технических решений. Судно оснащено автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, современной рыбофабрикой с линией по производству филе, системой шоковой заморозки продукции, а также оборудованием для переработки отходов основного производства.

«Ярусолов «Гандвик» — наша гордость, технологический прорыв и новая страница в истории карельской рыболовной промышленности, — прокомментировал учредитель РК «Вирма» Игорь Чевычало. — В партнерстве с «Северной верфью» мы заканчиваем этот пилотный проект, первый борт из серии трех судов, и надеемся на успешное продолжение работы по строительству современнейших судов».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews