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Краб — один из главных объектов, которые осваивает холдинг «Антей». Фото пресс-службы правительства Мурманской области

От добычи до марикультуры: «Антей» отмечает юбилей

В ноябре одному из крупнейших российских холдингов по добыче и переработке краба и рыбы — группе компаний «Антей» — исполнилось 30 лет. К круглой дате холдинг подошел с опытом работы по самым разным направлениям рыбохозяйственного комплекса.

За последние годы удалось увеличить объемы добычи краба втрое — с 4,5 тыс. тонн до 13,8 тыс. тонн. Развивает компания и вылов рыбы: здесь объемы выросли с 15,9 тыс. тонн до 20 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе «Антея».

Краболов «Русь». Фото предоставлено ГК «Антей»

Собственный флот вырос до 46 судов. Ведется строительство восьми краболовов нового поколения — эти суда будут поставлять продукцию высокого качества, немаловажный фактор — будут обеспечены комфортные условия для экипажей. В 2020 г. холдинг ввел в эксплуатацию первое построенное в России специально для добычи крабов судно – «Русь». Новый краболов показал хороший результат.

«Антей» — единственная группа компаний, осуществляющая добычу и переработку краба сразу в двух рыбохозяйственных бассейнах страны — Дальневосточном и Северном. В Мурманске открыт цех по передержке и переработке живого краба, с выпуском варено-мороженой продукции.

Переработка краба на заводе «Антея» в Мурманске. Фото пресс-службы правительства области

Важное направление работы холдинга — продвижение продукции из сардины-иваси. В Москве действует перерабатывающий комплекс, где под брендом «Антей» выпускается продукция из этой рыбы. На производстве используется специально разработанная уникальная технология и современная удобная упаковка, отметили в холдинге. С лососем компания работает на Камчатке.

Продукция из сардины-иваси в фирменной сине-белой упаковке «Антея»

Прибрежная марикультура — важное направление, которое «Антей» развивает в качестве резидента свободного порта Владивосток с 2017 г. Таким образом холдинг не только получает продукцию для реализации, но и регулярно восполняет популяцию промысловых объектов.

Пробует свои силы «Антей» и в розничной торговле. В аэропорту Владивостока гостей и жителей Приморья встречает фирменный магазин с разнообразной рыбой и морепродуктами. В арсенале холдинга и логистические проекты: введен в эксплуатацию холодильный комплекс на 1 тыс. тонн единовременного хранения.

Фирменный магазин «Антея» в аэропорту Владивостока

Планируется реализация новых проектов и укрепление позиций на рынке, подчеркнули в «Антее».

«За предыдущие три года группа расширила регионы присутствия и обеспечила население нашей страны качественной рыбной продукцией. Вы успешно решаете важные для отечественной рыбной отрасли задачи по увеличению сырьевой базы за счет новых районов промысла, в том числе в отдаленных акваториях Мирового океана», — поздравил холдинг руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава отрасли отметил, что «Антей» большое внимание уделяет обновлению флота и созданию современной рыбохозяйственной инфраструктуры, а также участвует в работе по борьбе с незаконной добычей и продажей краба.

«От всей души поздравляем коллектив группы компаний «Антей» с юбилеем. Холдинг реализует самые разные проекты, но все они объединены профессионализмом исполнения. Хочется, чтобы такой и была российская рыбная отрасль — энергичной, смело берущейся за новые направления. «Антей» — это активный участник нашего объединения», — подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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