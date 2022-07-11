ФАС предлагает план для биржевых торгов природными ресурсами

Антимонопольная служба подготовила проект дорожной карты по развитию биржевой торговли природными ресурсами. Среди товаров для нее названы и водные биоресурсы.

В ближайшее время в правительство будет направлен предлагаемый ФАС проект дорожной карты по развитию биржевой торговли, сообщили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Национальным планом развития конкуренции предусмотрено развитие такого рыночного механизма реализации природных ресурсов», — сослались в ФАС.

В федеральной службе подчеркнули, что биржевая торговля «показала себя как эффективный рыночный инструмент, который обеспечивает баланс спроса и предложения товаров на конкурентных условиях, а также дополнительный канал реализации на цифровых платформах».

Среди плюсов биржевых торгов названы развитие конкуренции, прозрачное ценообразование, возможность хеджирования валютных рисков, а также возможность осуществления долгосрочного финансового планирования для хозяйствующих субъектов.

ФАС России предлагает создать систему признанных российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевые активы. Планируется, что это снизит зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации.

Проект дорожной карты развития биржевой торговли предусматривает расширение количества товарно-сырьевой продукции, а именно: лесопродукции, водных биологических ресурсов, продуктов нефтегазохимии и других, сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в мае Минфин представил законопроект о возможности установления норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. Отраслевое сообщество заявило о рисках реализации таких схем. Может получиться, что от таких перемен выиграют не потребители и производители, а лишь дополнительный посредник — биржевая площадка, отмечали в ассоциациях.

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