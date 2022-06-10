Отрасль получает все новые и новые резонансные законопроекты

Законопроект о нормативе продажи рыбной продукции на организованных торгах ожидаемо вызвал вопросы в отраслевом сообществе. Результатом внесения таких изменений может стать только появление дополнительного посредника в продаже, отметили участники конференции Fishnews Online.

В мае на сайте regulation.gov.ru был размещен законопроект «О внесении изменений в статью 11 федерального закона «Об организованных торгах». В качестве разработчика поправок указан Минфин.

Предложено предусмотреть, что правительство РФ может устанавливать нормативы (порядок определения нормативов) по количеству товаров из определенных товарных групп, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах. В возможный список вошли «рыба мороженая (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), филе рыбы мороженое (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), биоресурсы, квоты на вылов морепродуктов». Такие показатели могут составлять до 25% от объема производства. Определение нормативов в законопроекте объясняется целями «справедливого ценообразования».

В проекте говорится, что нормативы могут устанавливаться в случае существенного изменения условий обращения товаров на рынке — такие условия, по замыслу авторов поправок, определит кабмин. Он же сможет установить условия и порядок уменьшения объема продаж на организованных торгах.

Инициатива взволновала организации рыбохозяйственного комплекса, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Пока непонятно, что за существенные изменения условий обращения будут установлены. Не получится ли так, что под это можно будет подвести рост себестоимости, вызванный не зависящими от добытчиков факторами, — подорожанием топлива, расходных материалов и т.д., переживают пользователи.

Идея об обязательной продаже рыбной продукции на биржевых торгах выдвигается не первый раз и даже не первый год. Однако реально работающих механизмов до сих пор предложено не было, были лишь искусственно созданные продажи, отмечено на конференции.

То, что с реализацией продукции из водных биоресурсов на организованны торгах не все так просто, как может показаться на первый взгляд, признали и в ФАС, прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Рыбаки против идеи принудительной продажи, подчеркнул он.

Когда этот вопрос прорабатывался в прошлые годы, специалисты отмечали, что рыба — не биржевой товар, напомнил советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров. На этом же сделал акцент и руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Отраслевое сообщество беспокоит, что в результате изменений в процессе продажи только появится дополнительный посредник — биржа. И от введения норматива выиграют не потребители и производители, а лишь биржевые площадки, отметили на конференции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews