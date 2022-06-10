Новости
Законопроект о нормативе продажи рыбной продукции на организованных торгах обсудили на конференции Fishnews Online

Отрасль получает все новые и новые резонансные законопроекты

Законопроект о нормативе продажи рыбной продукции на организованных торгах ожидаемо вызвал вопросы в отраслевом сообществе. Результатом внесения таких изменений может стать только появление дополнительного посредника в продаже, отметили участники конференции Fishnews Online.

В мае на сайте regulation.gov.ru был размещен законопроект «О внесении изменений в статью 11 федерального закона «Об организованных торгах». В качестве разработчика поправок указан Минфин.

Предложено предусмотреть, что правительство РФ может устанавливать нормативы (порядок определения нормативов) по количеству товаров из определенных товарных групп, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах. В возможный список вошли «рыба мороженая (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), филе рыбы мороженое (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), биоресурсы, квоты на вылов морепродуктов». Такие показатели могут составлять до 25% от объема производства. Определение нормативов в законопроекте объясняется целями «справедливого ценообразования».

В проекте говорится, что нормативы могут устанавливаться в случае существенного изменения условий обращения товаров на рынке — такие условия, по замыслу авторов поправок, определит кабмин. Он же сможет установить условия и порядок уменьшения объема продаж на организованных торгах.

Инициатива взволновала организации рыбохозяйственного комплекса, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Пока непонятно, что за существенные изменения условий обращения будут установлены. Не получится ли так, что под это можно будет подвести рост себестоимости, вызванный не зависящими от добытчиков факторами, — подорожанием топлива, расходных материалов и т.д., переживают пользователи.

Идея об обязательной продаже рыбной продукции на биржевых торгах выдвигается не первый раз и даже не первый год. Однако реально работающих механизмов до сих пор предложено не было, были лишь искусственно созданные продажи, отмечено на конференции.

То, что с реализацией продукции из водных биоресурсов на организованны торгах не все так просто, как может показаться на первый взгляд, признали и в ФАС, прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Рыбаки против идеи принудительной продажи, подчеркнул он.

Когда этот вопрос прорабатывался в прошлые годы, специалисты отмечали, что рыба — не биржевой товар, напомнил советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров. На этом же сделал акцент и руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Отраслевое сообщество беспокоит, что в результате изменений в процессе продажи только появится дополнительный посредник — биржа. И от введения норматива выиграют не потребители и производители, а лишь биржевые площадки, отметили на конференции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ФАСбиржаварпэминтайправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.