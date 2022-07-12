В РРПК наградили лучших работников

Сотрудники Русской рыбопромышленной компании получили благодарственные письма и знаки отличия от Росрыболовства, администрации и думы Владивостока. Также отличившиеся работники отмечены внутрикорпоративными наградами и поощрениями.

Успехи и планы

Награды вручили в преддверии Дня рыбака на торжественном мероприятии. Участие в нем приняли руководители РРПК, замглавы Росрыболовства Василий Соколов и мэр Владивостока Константин Шестаков. Также был организован телемост с капитанами семи судов, встречавшими праздник на промысле.

Председатель совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания» Евгений Орлов в своем выступлении отметил: за 11 лет со дня основания РРПК удалось добиться впечатляющих результатов.

«Мы построили и запустили в эксплуатацию первое в российской истории рыбопромысловое судно, построенное на отечественной верфи и способное производить более 100 тонн рыбопродукции в сутки. Более того, компания при поддержке Сбербанка запустила программу строительства современного флота, что особенно актуально сегодня, когда большинство рыбопромысловых судов в России — старше 30 лет», — напомнил Евгений Орлов.

На встрече обратили внимание, что руководство холдинга прикладывает все усилия для формирования стабильного и высококвалифицированного коллектива.

«Мы успешно прошли первые шесть месяцев этого года, укрепили свои позиции в топ-3 российских производителей минтая. Очень существенно увеличили производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — рассказала генеральный директор РРПК Ольга Наумова.

«Очень приятно поздравить коллектив компании, о результатах работы которой сегодня докладывают на самых различных площадках. Позвольте пожелать вам дальнейших успехов, здоровья, хорошей погоды, чтобы радовали уловы и чтобы все суда и все люди всегда благополучно возвращались на берег и здесь их с радостью встречали», — обратился к руководителям и сотрудникам РРПК Василий Соколов.

Глава Владивостока Константин Шестаков в своем поздравительном слове отметил значимость Русской рыбопромышленной компании для Приморья в целом и столицы ДФО в частности.

Ветеранам — особое внимание

Кроме того, перед профессиональным праздником РРПК традиционно поздравила ветеранов отрасли. На причале ТУРНИФ (входит в состав Русской рыбопромышленной компании) рыбаки снова встретились и обменялись воспоминаниями.

«Русская рыбопромышленная компания в преддверии Дня рыбака традиционно приглашает ветеранов рыбной отрасли, чтобы поздравить, подарить подарки, угостить ухой и пловом. В это время старые рыбаки приходят навестить родной причал, а коллектив РРПК поблагодарить людей, стоявших у основания рыбной индустрии Дальнего Востока», — рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК.

«Для меня День рыбака — это самый трогательный, самый лучший праздник. Первый свой День рыбака впервые встретил в 1965 году, когда министерство рыбного хозяйства установило этот праздник, тогда я впервые вышел в море, получил свое «крещение». Потом 40 лет ходил в море на китобойцах, на рыбаках. На судне был электромехаником, а когда списали на сушу, уже работал электромонтером на причале. Этот причал — моя Родина», — вспоминает Владимир Иванович Ильиных.

Совет ветеранов ТУРНИФ объединяет 150 человек. Двое из них — ветераны Великой Отечественной войны, четверо — труженики тыла, 76 человек — дети войны. РРПК уделяет большое внимание своим ветеранам, заботится об их здоровье и социальной обустроенности.

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