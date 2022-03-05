Чукотка ищет выход из ситуации по любительской рыбалке

Властям Чукотского автономного округа из 11 предложенных участков для любительского рыболовства удалось согласовать только один. Он расположен в Анадырском лимане в 15 км от Анадыря.

Вопрос о формировании участков для любительской рыбалки в регионе обострился из-за отказа пользователя (Главрыбвода) от 17 из 20 таких РЛУ.

На заседании комиссии по определению границ РЛУ рассмотрели предложения по формированию 11 рыболовных участков, расположенных в Анадырском районе, городских округах Эгвекинот и Провиденский. Предложения были подготовлены департаментом сельского хозяйства и продовольствия ЧАО, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

По итогам заседания решено рекомендовать для включения в перечень и согласования в Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства только один участок, расположенный в 15 км от Анадыря в акватории Анадырского лимана.

Предложения по остальным РЛУ отклонили из-за несоответствия границам районов добычи, утвержденных распоряжением правительства РФ от 24 октября 2019 г. № 2513. Комиссия рекомендовала департаменту после внесения изменений в это распоряжение и расширения районов добычи проработать предложения администраций муниципальных районов о формировании участков в новых местах.

Напомним, еще одной мерой для улучшения ситуации может стать одобренное рыбохозяйственным советом Чукотки предложение установить места любительской лососевой рыбалки вне границ рыболовных участков.

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