Наука оценила промысловые перспективы каспийских рыб

Научно-исследовательские суда «Гидробиолог» и «Медуза» завершили комплексную траловую съемку в северной части Каспийского моря. Участники экспедиции собрали материалы о состоянии запасов полупроходных и речных рыб в летний период.

Исследования, в которых участвовали НИС «Гидробиолог» и «Медуза», проводились в северной части Каспийского моря от Смирновского осередка и острова Тюлений на западе до острова Укатный на востоке. Задачей экспедиции было выполнить часть траловой съемки годовиков полупроходных и речных рыб — именно эта группа преобладает последние годы в промысле, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

За время рейса специалисты филиала собрали материалы по численности, биологическим показателям и распределению молоди и взрослых рыб и раков в летний период. В уловах тралов попадались полупроходные виды рыб — лещ, вобла, судак, сазан, сом, карась, чехонь, синец, густера и рыбец, морские — атерина, сельди и килька, а также осетровые. В отличие от предыдущих лет воблы встречалось сравнительно немного, она распределялась на акватории локально, что говорит о напряженном состоянии запасов. Преобладал в уловах лещ.

Участники экспедиции также оценивали гидролого-гидрохимические и эколого-токсикологические показатели морской воды, содержание токсикантов в рыбе, изучали спектры питания и условия нагула молоди и половозрелых рыб. В ходе исследований были взяты пробы для молекулярно-генетических исследований осетровых и других видов водных биоресурсов.

Полученные материалы ученые будут использовать для расчета численности и биомассы рыб и определения общего допустимого улова и рекомендованного вылова в Волжско-Каспийском бассейне.

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