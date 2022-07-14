У рыбной отрасли Сахалинской области появится свое министерство

Агентство по рыболовству Сахалинской области преобразуют в министерство. Повышение статуса поможет ведомству отстаивать интересы рыбной отрасли региона.

Статус ведомства, курирующего рыбное хозяйство в Сахалинской области, будет отвечать роли отрасли в социально-экономической жизни региона. Предполагается, что указ губернатора о структуре органов власти с изменениями выйдет до конца этой недели.

Одной из первоочередных задач нового министерства будет успешная для региона реализация второго этапа инвестиционных квот, рассказал руководитель агентства по рыболовству Иван Радченко. Законодательные условия должны создать возможность для дальнейшего развития береговой переработки — это очень важно для эффективного использования российских биоресурсов, подчеркнули в агентстве.

Новый статус поможет эффективнее взаимодействовать с федеральными ведомствами при выработке мер регулирования рыболовства и других решений в отрасли.

Важнейшей задачей, безусловно, остается и реализация программы «Доступная рыба» — такой акцент сделал глава региона Валерий Лимаренко, развитие любительской рыбалки.

По данным агентства, в рыбной отрасли Сахалинской области трудятся около 9 тыс. человек. За последние три года предприятия инвестировали более 17 млрд рублей, построив 8 новых береговых рыбоперерабатывающих комплексов, 7 заводов по воспроизводству кеты и горбуши, приобрели 14 единиц средне- и крупнотоннажного флота.

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