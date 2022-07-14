Россия сохраняет позитивную динамику промысла

К 13 июля отечественные рыбаки освоили в общей сложности 2,58 млн тонн, приводит данные отраслевой системы мониторинга Росрыболовство. Отмечено, что уровень прошлого года превышен на 4,4%.

В Дальневосточном бассейне добыто 1,89 млн тонн, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 г. На промысле минтая вылов составил 1,26 млн тонн (+107 тыс. тонн), трески — 90 тыс. тонн (-20 тыс. тонн), сельди — 256,5 тыс. тонн (+75,21 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Вылов пелагических объектов достиг 63,5 тыс. тонн, что на 23,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года. В том числе сардины-иваси освоено 38,6 тыс. тонн, скумбрии — 24,9 тыс. тонн. На промысле тихоокеанских лососей поймано 34,4 тыс. тонн, прибавка составила 16%.

Рыбаки Северного бассейна добыли 302 тыс. тонн, уровень 2021 г. превышен на 0,42%. Вылов трески составил 205,5 тыс. тонн (-5,5 тыс. тонн), пикши — 39 тыс. тонн (-9 тыс. тонн).

В Западном бассейне освоили 49,5 тыс. тонн, что на 11,11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота поймано 29,3 тыс. тонн, отставание — 5,2 тыс. тонн. Балтийской сельди добыли 15 тыс. тонн, показатель в минусе на 1,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне наловили 24 тыс. тонн — на 23,6% ниже уровня 2021 г. Промысел хамсы принес 11,8 тыс. тонн, это на 1,8 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 50 тыс. тонн, что на 10% меньше показателя за аналогичный период 2021 г. Кильки освоили 18,4 тыс. тонн (-2,1 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 12,7 тыс. тонн (-2,13 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот выловил 256,4 тыс. тонн. Это на 16,4% ниже прошлогоднего уровня.

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