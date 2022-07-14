ФАР рассчитывает на ускорение работы по правилам рыболовства

Новый закон позволяет быстрее актуализировать правила рыболовства. «Мы будем стараться работать оперативнее», — подчеркнул замглавы Росрыболовства Василий Соколов на заседании Общественного совета при ведомстве.

По новому закону, изменения в правила рыболовства будут вступать в силу в особом порядке. Ранее актуализировать важнейший для рыбаков документ возможно было максимум два раза в год — это затрудняло работу. Теперь приказы Минсельхоза о внесении поправок в правила будут вступать в силу в сроки, установленные этими же документами (единственное, не раньше чем через 10 дней после дня официального опубликования), сообщает корреспондент Fishnews.

В Росрыболовстве рассчитывают, что новый закон поможет выпускать правила более оперативно. До этого от принятия решения на научно-промысловом совете до его реализации проходило в среднем два года, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании Общественного совета при ведомстве. Внесение поправок в законодательство позволяет изменить эту ситуацию. «Мы будем стараться работать оперативнее», — подчеркнул замглавы федерального агентства.

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