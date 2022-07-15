Рыбацкий флот начал переход на российский широкополосный интернет

Впервые рыбопромышленное судно РФ получило постоянный доступ к широкополосному интернету через отечественную спутниковую группировку «Ямал». Этой услугой воспользовался рефрижератор «ОС Рифер» Южно-Курильского рыбокомбината.

Проект реализует Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и компания «Газпром космические системы».

«В сегодняшних условиях очень важно обрести независимость от иностранных систем спутниковой связи, тем более уже случались отключения наших рыбопромысловых судов. Опыт подключения «ОС Рифер» к сети интернет через отечественные спутники признан успешным. Рассчитываем, что и другие рыбопромысловые компании проявят интерес, тем более что при сопоставимых параметрах наш интернет дешевле иностранных аналогов и не зависит от колебаний курсов валют и настроений западных чиновников. Кроме того, основные компоненты спутникового оснащения судна — российские», — обратил внимание начальник ЦСМС Александр Михайлов.

В конце 2021 г. тестирование подтвердило возможность обеспечения широкополосного доступа в интернет на судах в Северном (до 79° с.ш.), Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, комплект оборудования, который включает спутниковую гиростабилизированную антенну, усилитель мощности, модем-маршрутизатор и другие компоненты, был установлен на «ОС Рифер» для опытной эксплуатации в июне. Устойчивость сигнала и надежность работы оборудования дополнительно протестировали во время перехода из Владивостока в Южно-Курильск и обратно.

«Сейчас завершено тестирование в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне. Комплект оборудования Ku-диапазона с антенной, диаметром 0,6 м в морском исполнении был установлен на судне «ОС Рифер». Услуга доступа в интернет оказывалась через спутники «Ямал-401» и «Ямал-300К» со скоростью до 10 Мбит в прямом канале и до 1 Мбит в обратном. Тестирование показало соответствие полученных скоростей доступа в интернет и географии территории предоставления услуги (зон обслуживания) заявленным. Доступ в интернет на морских судах может быть предоставлен в любой точке зоны обслуживания спутников «Ямал-401» и «Ямал-300К», в том числе в рыбопромысловых районах Японского, Охотского, Берингова, Баренцева морей и в северной части акватории Тихого океана. Услуга позволяет оставаться на связи экипажам судов, оперативно передавать и получать требуемую для экипажа и управления судном информацию», — рассказал главный инженер — заместитель гендиректора «Газпром космические системы» Юрий Банит.

По итогам тестирования Южно-Курильский рыбокомбинат решил использовать российский интернет на борту «ОС Рифер» на постоянной основе, сообщили в пресс-службе ЦСМС. «Все заявленные параметры по скорости передачи данных соответствуют действительности и нашим требованиям», — прокомментировал инженер по навигации и радиосвязи предприятия Игорь Тимон.

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