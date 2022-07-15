ОС наметил планы на ближайшие полгода

Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел примерный план работы на второе полугодие. Он охватывает широкий спектр вопросов: от деятельности предприятий аквакультуры до контроля за промыслом и финансирования научных исследований.

На заседании 14 июля члены Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) подвели итоги работы в первом полугодии. Председатель ОС Герман Зверев охарактеризовал их как противоречивые: по разным причинам не все намеченные мероприятия, включая совместные заседания с общественными советами других ведомств, удалось реализовать.

«Если говорить о плановой работе, то, к сожалению, не все запланированные вопросы нам удалось рассмотреть. Но мы смогли восполнить эту недоработку внеплановыми вопросами, которые вносились и обсуждались в первом полугодии», — отметил руководитель совета.

В частности ОС активизировал взаимодействие с Общественной палатой РФ (ОП). В результате совет принял участие в трех слушаниях комиссии ОП по экологии, совместно с комиссией ОП по АПК и развитию сельских территорий провел «нулевые чтения» законопроекта о втором этапе инвестквот и заседание, посвященное проблемам мелиорации водных объектов Дагестана.

Член ОС Эдуард Климов предложил с учетом экстраординарных обстоятельств не подходить к оценке результатов работы совета столь критично. «Важный момент — мы отрабатывали внеплановые вещи, — напомнил он. — Мне кажется, в нынешней внеплановой ситуации внеплановые законопроекты являются приоритетами. То, что мы сдвинули какие-то плановые вопросы немножко в сторону, это оправданно».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проект плана работы ОС на второе полугодие уже включено более десятка вопросов, затрагивающих разные аспекты деятельности Росрыболовства. Часть из них связана с регулированием предприятий аквакультуры, в том числе занимающих акватории с особым природоохранным статусом. Часть касается мер контроля за промыслом, включая требования к взвешиванию уловов на судах, и противодействия браконьерству. Не останутся без внимания и вопросы любительского рыболовства, промысла КМНС, финансирования рыбохозяйственных исследований. Кроме того, на протяжении второго полугодия ОС продолжит рассматривать проекты нормативно-правовых актов.

По словам Германа Зверева, в течение недели все поступившие от членов общественного совета и региональных общественных палат предложения к проекту будут обобщены, после чего план работы ОС на второе полугодие будет согласован с Росрыболовством и утвержден.

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