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Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел примерный план работы на второе полугодие

ОС наметил планы на ближайшие полгода

Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел примерный план работы на второе полугодие. Он охватывает широкий спектр вопросов: от деятельности предприятий аквакультуры до контроля за промыслом и финансирования научных исследований.

На заседании 14 июля члены Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) подвели итоги работы в первом полугодии. Председатель ОС Герман Зверев охарактеризовал их как противоречивые: по разным причинам не все намеченные мероприятия, включая совместные заседания с общественными советами других ведомств, удалось реализовать.

«Если говорить о плановой работе, то, к сожалению, не все запланированные вопросы нам удалось рассмотреть. Но мы смогли восполнить эту недоработку внеплановыми вопросами, которые вносились и обсуждались в первом полугодии», — отметил руководитель совета.

В частности ОС активизировал взаимодействие с Общественной палатой РФ (ОП). В результате совет принял участие в трех слушаниях комиссии ОП по экологии, совместно с комиссией ОП по АПК и развитию сельских территорий провел «нулевые чтения» законопроекта о втором этапе инвестквот и заседание, посвященное проблемам мелиорации водных объектов Дагестана.

Член ОС Эдуард Климов предложил с учетом экстраординарных обстоятельств не подходить к оценке результатов работы совета столь критично. «Важный момент — мы отрабатывали внеплановые вещи, — напомнил он. — Мне кажется, в нынешней внеплановой ситуации внеплановые законопроекты являются приоритетами. То, что мы сдвинули какие-то плановые вопросы немножко в сторону, это оправданно».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проект плана работы ОС на второе полугодие уже включено более десятка вопросов, затрагивающих разные аспекты деятельности Росрыболовства. Часть из них связана с регулированием предприятий аквакультуры, в том числе занимающих акватории с особым природоохранным статусом. Часть касается мер контроля за промыслом, включая требования к взвешиванию уловов на судах, и противодействия браконьерству. Не останутся без внимания и вопросы любительского рыболовства, промысла КМНС, финансирования рыбохозяйственных исследований. Кроме того, на протяжении второго полугодия ОС продолжит рассматривать проекты нормативно-правовых актов.

По словам Германа Зверева, в течение недели все поступившие от членов общественного совета и региональных общественных палат предложения к проекту будут обобщены, после чего план работы ОС на второе полугодие будет согласован с Росрыболовством и утвержден.

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НазадМетки: аквакультурабраконьерстворосрыболовство
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