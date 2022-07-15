Для рыбаков поищут новые килечные места

Судно «Исследователь Каспия» отправилось в летнюю килечную съемку. Ученые оценят популяции и среду обитания, чтобы дать рыбакам рекомендации по объемам вылова, а также проведут работы по скоплениям на больших глубинах.

Научно-исследовательское судно покинуло Астрахань и следует в Каспийское море. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, основная цель исследований — традиционная килечная конусная съемка с сопровождением гидроакустических работ. Таким образом специалисты оценят численность и качественную структуру популяций каспийских килек: обыкновенной, анчоусовидной и большеглазой.

В ходе работ выполняется оценка абиотических факторов среды, уровней накопления токсикантов в тканях килек и физиолого-биохимическое состояние популяций. На основе этих исследований определяется общий и промысловый запас килек в Каспийском море с последующим расчетом прогнозов рекомендованного вылова на перспективу.

Запланированы и дополнительные тралово-акустические исследования скоплений килек на больших глубинах. Эти работы направлены на решение вопросов по расширению районов промысла, отметили в КаспНИРХ.

Каспийские кильки — перспективный объект промысла. В 2019 г. по рекомендации науки впервые была организована их добыча разноглубинными тралами в западной части Среднего Каспия, сейчас этот вид лова набирает силу. Вылов за сезон 2021-2021 гг. составил 29,4 тыс. тонн.

Теперь перед учеными стоит новая задача: разведать другие районы для полного освоения рекомендованного вылова — 100 тыс. тонн.

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