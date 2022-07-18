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Генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Павел Клименко: Вопреки санкциям мы выполняем все обязательства

Несмотря на санкции, компания «Колд Трейд» продолжает поставки промышленного морозильного оборудования из Европы, рассказал генеральный директор Павел Клименко. При этом заказчику предоставляется возможность выбора аналогичного или альтернативного оборудования из стран, не участвующих в рестрикциях.

Сначала пандемия коронавируса, а затем антироссийские санкции не помешали «Колд Трейд» в полном объеме выполнять все обязательства перед заказчиками, сообщил Fishnews генеральный директор компании Павел Клименко.

«Мы по-прежнему производим платежи европейским производителям — как за ранее размещенные заказы, так и за новые. Несмотря на ограничения некоторых заводов, в июне мы поставили испарительный конденсатор Baltimore (Бельгия) большой производительности нашему заказчику. Эта отгрузка в какой-то степени является их последней отгрузкой в Россию, поэтому, параллельно мы заключили соглашение с производителем аналогичного оборудования в Испании. И конечно, мы продолжаем сотрудничество с китайскими партнерами, которые стремятся занять освободившиеся ниши», — отметил Павел Клименко.

Конденсатор Baltimore (Бельгия) предназначен для устройства системы холодоснабжения компании «Рыботорговая сеть» в городе Кондопога (Карелия). Этому же заказчику передано и другое европейское оборудование, включая компрессоры Howden (Шотландия), а также германские электромоторы и теплообменники.

Одновременно «Колд Трейд» завершает комплектацию компрессорных агрегатов на своем собственном производстве в Калининграде. «Частичная блокада Калининграда не препятствует поставкам продукции нашего производства, поскольку она имеет статус «российское происхождение» и на нее не распространяются европейские ограничения», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что, наряду с продолжающейся работой с европейскими поставщиками, для снятия рисков «Колд Трейд» предлагает своим заказчикам аналоги и альтернативное оборудование, изготовленное в странах Азии, в том числе Турции.

«С оборудованием и аналогами серьезных проблем нет, но сегодня можно отметить, что сроки доставки и таможенного оформления выросли и могут достигать 3-4 недель. Пока не все логистические компании перестроились на новый лад», — рассказал Павел Клименко.

«Колд Трейд» — компания в области холодоснабжения промышленных предприятий. Предлагает комплекс услуг, который включает все необходимые работы по объекту: подготовка технологического решения системы холодоснабжения, разработка проектной части, производство и поставка широкого спектра холодильного оборудования, монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание холодильного оборудования.

На собственном предприятии в Калининграде производится следующее оборудование:

— промышленные компрессорные агрегаты;
 — емкостное оборудование;
 — насосно-циркуляционные станции;
 — насосные станции: вода/гликоль;
 — контроллеры управления и мониторинг;
 — силовые щиты управления;

ООО «Колд Трейд»
 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20, оф. 306
 Тел.: +7 (812) 449-90-40
 Тел./факс: +7 (812) 449-90-41

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