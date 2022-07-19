Комиссия РСПП вновь рассмотрела важнейший для рыбной отрасли вопрос квот

Профильная комиссия РСПП обсудила последствия второго этапа инвестиционных квот и аукционов. Представители региональных отделений выступили против позиции АСРФ о необходимости принятия законопроекта, сообщается на сайте объединения.

позиции АСРФКомиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре с участием региональных отделений РСПП обсудила последствия законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и новых квотных аукционах 18 июля.

В заседании комиссии участвовали представители отделений РСПП Магаданской, Мурманской, Архангельской и Калининградской областей, а также Хабаровского края. Поводом для обсуждения стало обращение Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) к президенту РСПП Александру Шохину о законопроекте, предусматривающем второй этап инвестиционных квот.

«В ходе заседания представители региональных отделений выступили против позиции АСРФ о необходимости принятия законопроекта. Была отмечена не только несвоевременность этого предложения на фоне санкционного давления на Россию и его последствий, но и отсутствие результатов первого этапа инвестиционных квот и негативные социально-экономические последствия для регионов России», — говорится в сообщении на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей.

Комиссия согласилась с мнением региональных отделений РСПП и подтвердила обоснованность принятого 10 февраля решения. Как сообщает корреспондент Fishnews, тогда к законопроекту был высказан целый ряд вопросов.

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