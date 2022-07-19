АСРФ: «Выводы отраслевой комиссии РСПП по инвестквотам основаны на ложных аргументах»

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила с критикой позиции «рыбной» комиссии РСПП по законопроекту о втором этапе инвестквот. Соответствующее обращение АСРФ направила руководству РСПП.

Законопроект о втором этапе квот под инвестиции и расширении квотных аукционов на новые виды водных биоресурсов 18 июля вновь рассматривался на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре. Перед заседанием Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) как член РСПП направила руководству союза свою позицию о поддержке законопроекта.

Ассоциация выразила несогласие с позицией отраслевой комиссии РСПП, которая считает несвоевременными предложенные изменения закона о рыболовстве. АСРФ указала, что такое решение «не учитывает мнение трех из пяти организаций рыбной отрасли — членов РСПП и содержит не соответствующие действительности аргументы».

В частности, АСРФ назвала не соответствующим действительности утверждение комиссии, что законопроект предполагает обязательные требования, которые приведут к затратам для бизнеса на уровне 470 млрд рублей. «Данная сумма — это прогнозируемый объем инвестиций, решение о которых бизнес принимает на добровольной основе», — сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

АСРФ считает некорректным утверждение о донаделении участников первого этапа дополнительными квотами, поскольку новый пакет инвестквот предлагается сформировать как из ресурсов, распределенных по «историческому принципу», так и из инвестквот первого этапа.

«Таким образом, возникает необходимость компенсировать выпадающую часть гарантированной на первом этапе инвестиционной квоты. Историческая часть квот у инвесторов первой волны уменьшится, как и у всех, — заявил на заседании комиссии президент АСРФ Алексей Осинцев. — Речь идет о сохранении заявленных ранее условий первого этапа, а не о новых правилах».

Ассоциация обращает внимание, что одномоментного изъятия ресурсов у предприятий, которые не захотят участвовать во втором этапе инвестквот, не произойдет. До того как объект инвестиций будет построен и принят госкомиссией, весь объем рыбы будет осваиваться в прежнем режиме.

По мнению АСРФ, критика инвестиционных квот — «это попытка сохранить ренту «исторического» режима квот в рыболовстве, создающего предпосылки для сохранения сырьевой направленности отрасли». «Это обеспечивает преимущество единственному российскому конкуренту в промысле минтая — США, перерабатывающим около 85% своих уловов в продукцию с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнули в ассоциации.

Алексей Осинцев отметил, что за период действия механизма инвестквот, даже в непростых экономических условиях в связи с пандемией, на российских верфях было построено шесть рыболовных и два краболовных судна. Тогда как за предыдущие десять лет в России было построено всего пять малотоннажных судов.

«Это наглядное доказательство эффективности стимула в виде инвестиционной квоты. Президент страны дважды — на отраслевом совещании в апреле и при поднятии флага РФ на новых рыбопромысловых судах — обратил внимание на необходимость обновления флота отрасли», — добавил глава АСРФ.

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