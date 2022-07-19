Новости
Добыча минтая Русской рыбопромышленной компанией, входящей в АСРФ

АСРФ: «Выводы отраслевой комиссии РСПП по инвестквотам основаны на ложных аргументах»

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила с критикой позиции «рыбной» комиссии РСПП по законопроекту о втором этапе инвестквот. Соответствующее обращение АСРФ направила руководству РСПП.

Законопроект о втором этапе квот под инвестиции и расширении квотных аукционов на новые виды водных биоресурсов 18 июля вновь рассматривался на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре. Перед заседанием Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) как член РСПП направила руководству союза свою позицию о поддержке законопроекта.

Ассоциация выразила несогласие с позицией отраслевой комиссии РСПП, которая считает несвоевременными предложенные изменения закона о рыболовстве. АСРФ указала, что такое решение «не учитывает мнение трех из пяти организаций рыбной отрасли — членов РСПП и содержит не соответствующие действительности аргументы».

В частности, АСРФ назвала не соответствующим действительности утверждение комиссии, что законопроект предполагает обязательные требования, которые приведут к затратам для бизнеса на уровне 470 млрд рублей. «Данная сумма — это прогнозируемый объем инвестиций, решение о которых бизнес принимает на добровольной основе», — сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

АСРФ считает некорректным утверждение о донаделении участников первого этапа дополнительными квотами, поскольку новый пакет инвестквот предлагается сформировать как из ресурсов, распределенных по «историческому принципу», так и из инвестквот первого этапа.

«Таким образом, возникает необходимость компенсировать выпадающую часть гарантированной на первом этапе инвестиционной квоты. Историческая часть квот у инвесторов первой волны уменьшится, как и у всех, — заявил на заседании комиссии президент АСРФ Алексей Осинцев. — Речь идет о сохранении заявленных ранее условий первого этапа, а не о новых правилах».

Ассоциация обращает внимание, что одномоментного изъятия ресурсов у предприятий, которые не захотят участвовать во втором этапе инвестквот, не произойдет. До того как объект инвестиций будет построен и принят госкомиссией, весь объем рыбы будет осваиваться в прежнем режиме.

По мнению АСРФ, критика инвестиционных квот — «это попытка сохранить ренту «исторического» режима квот в рыболовстве, создающего предпосылки для сохранения сырьевой направленности отрасли». «Это обеспечивает преимущество единственному российскому конкуренту в промысле минтая — США, перерабатывающим около 85% своих уловов в продукцию с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнули в ассоциации.

Алексей Осинцев отметил, что за период действия механизма инвестквот, даже в непростых экономических условиях в связи с пандемией, на российских верфях было построено шесть рыболовных и два краболовных судна. Тогда как за предыдущие десять лет в России было построено всего пять малотоннажных судов.

«Это наглядное доказательство эффективности стимула в виде инвестиционной квоты. Президент страны дважды — на отраслевом совещании в апреле и при поднятии флага РФ на новых рыбопромысловых судах — обратил внимание на необходимость обновления флота отрасли», — добавил глава АСРФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППаквакультурасша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.