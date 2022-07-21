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Рудитапис филиппинский, известный также как петушок. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые «одомашнивают» еще два вида моллюсков

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО приступили к производственным экспериментам по культивированию рудитаписа (петушка) и анадары в заводских условиях.

Работы ведутся в научно-производственном центре марикультуры на острове Попова. Ранее специалисты ТИНРО создали биотехники воспроизводства и получения товарной продукции из ламинарии, ундарии, устрицы.

Петушок востребован

Рудитапис филиппинский, известный также как петушок, — двустворчатый зарывающийся моллюск из семейства венеридов. Он распространен от Филиппинских островов до южной части Охотского моря, часто встречается у берегов Приморья, Западного Сахалина и Южных Курил. В Приморском крае относится к промысловым объектам, осваивается в рамках рекомендованного вылова.

«Культивированием и выращиванием моллюска занимаются страны Юго-Восточной Азии, также с целью аквакультуры он интродуцирован на атлантическое побережье Европы и тихоокеанское Северной Америки, что связано с расширением его коммерческого использования. На долю венеридов сейчас приходится 25% товарного выращивания всех двустворчатых моллюсков в мире», — обратили внимание в ТИНРО.

В заводских условиях специалистам удалось впервые провести успешный нерест рудитаписа. Ожидается, что массово полученные личинки через несколько недель осядут на подготовленный субстрат.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, при благоприятном развитии осенью молодь уже можно будет высадить в море для продолжения натурного эксперимента.

Анадаре мало места

Анадара тоже относится к зарывающимся моллюскам, но из другого семейства - арок. Этот моллюск примечателен тем, что обладает кровеносной системой и содержит легкоусвояемый гемоглобин. В природе анадара выбрала специфичную среду обитания — илистые грунты, где она образует одновидовые скопления, другая биота там представлена крайне скудно. Из-за таких предпочтений поселений анадары не так много в Приморье. Они уже долго поддерживаются в стабильном состоянии, даже с учетом активного промысла, но перспективы использования этого ресурса все же ограничены естественными запасами, подчеркнули специалисты.

Кроме того, отметили в ТИНРО, в ближайшие годы придется столкнуться с последствиями формирования рыбоводных участков. По данным ученых, сейчас 54% продуктивной площади скоплений анадары в Амурском заливе занято рыбоводными участками и их буферными зонами, а в Уссурийском заливе рыбоводные участки с охранными зонами охватывают 81% промысловых скоплений этого моллюска.

Несмотря на высокую ценность и востребованность на международном рынке, анадара далеко не самый простой и популярный объект аквакультуры, заметили в филиале.

Для природы и людей

В ближайшее время перечень готовых технологий для аквакультуры пополнится этими двумя моллюсками, обещают в ТИНРО. В перспективе — работы по гуидакам.

«Время показывает, что выбор объектов культивирования — это чрезвычайно важный процесс, — подчеркнул заместитель руководителя филиала Александр Буслов. — Сегодня сохраняется в целом интерес к выращиванию таких ценных видов, как трепанг, гребешок, находящихся в высоком ценовом сегменте, но имеющих узкую группу потребителей. Но одновременно увеличивается спрос на не столь дорогие, но очень полезные в качестве элементов здорового питания объекты — ундарию, ламинарию, устрицу, мидию, рудитаписа и анадару.

Внедрение их в массовое производство аквакультуры позволит и разнообразить полезной пищей рацион населения, а также способствовать сохранению их популяций».

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