«Научная» рассада водорослей дала скорые урожаи

Предприятия Приморья за семь-восемь месяцев вырастили в совокупности более 20 тонн ламинарии и ундарии от рассады, произведенной научно-производственным центром марикультуры на острове Попова. Достичь больших объемов в короткие сроки помогла экспресс-методика.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО нашли способ получать жизнестойкие проростки водорослей в заводских условиях. Эксперимент проводился с ламинарией (сахариной) японской и ундарией.

Благодаря созданию оптимальных условий для начальной микроскопической стадии, ювенальные водоросли удается выращивать уже за 30 дней и в большом количестве. В природе этот процесс занимает несколько месяцев, а крошечные водоросли очень уязвимы для внешней среды, отмечают в ТИНРО.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, осенью рамки с водорослями высаживаются в море, за зиму-лето ламинария вырастает до 3 м, а ундария — до 1,5-2 м. В природе у ламинарии этот цикл занимает два года. Ундария — однолетнее растение, но обычно в приморских водах она не вырастает более полуметра, так как это самый северный край ее ареала.

По информации ТИНРО, разработками ученых и приобретением рамок активно интересуется промышленность. Новый цикл производства рассады начнется в конце лета по ундарии и в начале осени по ламинарии.

Сфера использования бурых водорослей весьма обширна — от производства загустителей для красок до удобрений для сельского хозяйства, но сейчас эти растения используются преимущественно в пищевых целях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews