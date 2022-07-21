Светлана Лисиенко: Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Новая образовательная программа магистратуры Дальрыбвтуза позволит выпускникам претендовать практически на все руководящие должности в отрасли, отмечает завкафедрой «Промышленное рыболовство» Светлана Лисиенко.

В этом учебном году в Дальрыбвтузе появилась новая образовательная программа магистратуры — «Организация и управление производственно-технологической деятельностью на судах рыбопромыслового флота». Она создана в рамках направления 35.04.08 «Промышленное рыболовство».

«Программа действительно инновационная, нешаблонная. Время идет, появляются новые задачи, и мы стараемся не отставать, делать что-то новое и предлагать это отрасли с целью развития компетенций ее кадрового потенциала», — отметила заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Светлана Лисиенко в интервью Fishnews.

По ее словам, главная особенность новой программы — междисциплинарность как основа комплексного подхода к составу дисциплин учебного плана. «Он включает в себя как традиционные для промышленного рыболовства дисциплины, создающие основу направления, так и дисциплины технологические и организационно-управленческие, определяющие ее профильную направленность», — рассказала представитель вуза.

Она подчеркнула, что у Дальрыбвтуза сегодня есть достаточный научно-педагогический потенциал, обладающий высоким уровнем профессиональных компетенций. Для поддержания связи с рыбопромышленными предприятиями Дальнего Востока планируется привлекать к реализации программы, проведению мастер-классов по актуальным темам и специалистов-практиков. Также предполагается сотрудничество с Тихоокеанским филиалом ВНИРО (ТИНРО).

Светлана Лисиенко обратила внимание: те, кто освоит новую образовательную программу, смогут претендовать практически на все руководящие должности. Это, например, заместитель директора, заместитель руководителя, главный технолог.

К учебе в магистратуре по этому направлению планируется привлекать в основном управленцев среднего и высшего звеньев.

«Естественно, что наши ребята, которые закончили бакалавриат в этом году, хотят в большинстве своем продолжить обучение в магистратуре. Мы рады видеть и выпускников других вузов. Но главным образом сегодня мы говорим о тех, кто работает на производстве и по каким-то причинам нуждается в дополнении своих знаний и навыков. Например, у человека есть высшее образование, но оно не профильное — не промышленное рыболовство, а, допустим, юридическое, экономическое или даже геологоразведочное», — отметила собеседница Fishnews.

Она констатировала, что сегодня в отрасли не хватает профильных управленцев, особенно высшего звена. «К примеру, человек работает на крупном рыбодобывающем предприятии, да, в свое время он закончил государственное муниципальное управление, но в тонкостях рыболовного промысла разбирается мало. Для этого в Дальрыбвтузе второй год действует программа переподготовки для менеджеров, руководителей. Здесь мы выдаем диплом о профпереподготовке: это профилизация в ту отрасль, в которую человек погружен в настоящий момент», — рассказала представитель вуза.

Новую программу магистратуры она тоже расценивает как профилизацию в общность промыслово-технологической деятельности. «В ней все тонкости тесно переплетены между собой. Поэтому, конечно, свою деятельность обязательно нужно подкрепить теоретическими знаниями о сфере, которую обслуживает предприятие. Ну и конечная цель — диплом: это позволит человеку уже четко претендовать на получение управленческих должностей», — резюмировала Светлана Лисиенко.

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