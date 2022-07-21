Новости
Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото пресс-службы вуза

Светлана Лисиенко: Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Новая образовательная программа магистратуры Дальрыбвтуза позволит выпускникам претендовать практически на все руководящие должности в отрасли, отмечает завкафедрой «Промышленное рыболовство» Светлана Лисиенко.

В этом учебном году в Дальрыбвтузе появилась новая образовательная программа магистратуры — «Организация и управление производственно-технологической деятельностью на судах рыбопромыслового флота». Она создана в рамках направления 35.04.08 «Промышленное рыболовство».

«Программа действительно инновационная, нешаблонная. Время идет, появляются новые задачи, и мы стараемся не отставать, делать что-то новое и предлагать это отрасли с целью развития компетенций ее кадрового потенциала», — отметила заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Светлана Лисиенко в интервью Fishnews.

По ее словам, главная особенность новой программы — междисциплинарность как основа комплексного подхода к составу дисциплин учебного плана. «Он включает в себя как традиционные для промышленного рыболовства дисциплины, создающие основу направления, так и дисциплины технологические и организационно-управленческие, определяющие ее профильную направленность», — рассказала представитель вуза.

Она подчеркнула, что у Дальрыбвтуза сегодня есть достаточный научно-педагогический потенциал, обладающий высоким уровнем профессиональных компетенций. Для поддержания связи с рыбопромышленными предприятиями Дальнего Востока планируется привлекать к реализации программы, проведению мастер-классов по актуальным темам и специалистов-практиков. Также предполагается сотрудничество с Тихоокеанским филиалом ВНИРО (ТИНРО).

Светлана Лисиенко обратила внимание: те, кто освоит новую образовательную программу, смогут претендовать практически на все руководящие должности. Это, например, заместитель директора, заместитель руководителя, главный технолог.

К учебе в магистратуре по этому направлению планируется привлекать в основном управленцев среднего и высшего звеньев.

«Естественно, что наши ребята, которые закончили бакалавриат в этом году, хотят в большинстве своем продолжить обучение в магистратуре. Мы рады видеть и выпускников других вузов. Но главным образом сегодня мы говорим о тех, кто работает на производстве и по каким-то причинам нуждается в дополнении своих знаний и навыков. Например, у человека есть высшее образование, но оно не профильное — не промышленное рыболовство, а, допустим, юридическое, экономическое или даже геологоразведочное», — отметила собеседница Fishnews.

Она констатировала, что сегодня в отрасли не хватает профильных управленцев, особенно высшего звена. «К примеру, человек работает на крупном рыбодобывающем предприятии, да, в свое время он закончил государственное муниципальное управление, но в тонкостях рыболовного промысла разбирается мало. Для этого в Дальрыбвтузе второй год действует программа переподготовки для менеджеров, руководителей. Здесь мы выдаем диплом о профпереподготовке: это профилизация в ту отрасль, в которую человек погружен в настоящий момент», — рассказала представитель вуза.

Новую программу магистратуры она тоже расценивает как профилизацию в общность промыслово-технологической деятельности. «В ней все тонкости тесно переплетены между собой. Поэтому, конечно, свою деятельность обязательно нужно подкрепить теоретическими знаниями о сфере, которую обслуживает предприятие. Ну и конечная цель — диплом: это позволит человеку уже четко претендовать на получение управленческих должностей», — резюмировала Светлана Лисиенко.

Полный текст интервью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото пресс-службы вуза

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.