АРПП обратилась к президенту

По мнению большинства рыбаков, принятие законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционах может привести к роковым последствиям для многих организаций отрасли, говорится в письме Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья главе государства.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась к президенту Владимиру Путину с открытым письмом. АРПП заявила о рисках, которые повлечет дальнейшее изменение системы предоставления прав на вылов.

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционах предусматривает отказ от исполнения государством обязательств по выделению предприятиям квот на добычу крабов, моллюсков и других водных беспозвоночных в рамках уже заключенных договоров, обратили внимание в объединении. Ассоциация предупредила и о сокращении возможностей для промысла важнейших рыбных объектов.

Введение квот под инвестиции обеспечило вливания средств в судостроение и создало предпосылки для обновления флота предприятиям, обладающих значительными финансовыми ресурсами, однако не решило стоящие перед отраслью экономические задачи, говорится в обращении.

Ассоциация ссылается на то, что при сокращении квот снизилась доходность предприятий, выросла закредитованность. «Особенно заметно негативное воздействие данного сокращения на предприятия малого и среднего бизнеса, которые не смогли принять участия в аукционах и реализации инвестиционных проектов», — заявили в АРПП.

В рыбохозяйственного комплексе Приморского края доля прибыльных предприятий, по данным 2021 г., составила всего 73,9%, в 2019 г. этот показатель был 84,2%, в 2011 г. — 95%.

Реализовать уже предусмотренные инвестиционные проекты в условиях санкций стало значительно сложнее, нужно решать вопросы снижения зависимости от зарубежных поставщиков комплектующих, отметили в ассоциации.

Отраслевое объединение попросило президента поручить правительству остановить инициативу по второму этапу до окончания контрольного мероприятия, о котором сообщала Счетная палата. По мере завершения первого раунда реализации программы инвестквот важно проанализировать его результаты, подчеркнули в АРПП.

Открытое письмо к президенту поддержал совет ассоциации, сообщил Fishnews руководитель объединения Георгий Мартынов.

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