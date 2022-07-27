Минсельхоз предложил, как будет контролироваться ограничение на полеты икры

С 1 ноября на Камчатке должен стартовать эксперимент по регулированию перевозок лососевой икры — такие меры предусмотрены для борьбы с браконьерством. Министерство сельского хозяйства предложило порядок контроля за соблюдением ограничений.

По новому закону, с 1 ноября один авиапассажир сможет вывезти с собой с территории Камчатского края не более 10 кг красной икры в ручной клади или багаже. Ограничения коснутся только продукта без маркировки единым знаком обращения товаров на рынке ЕАЭС. Эксперимент будет действовать до августа 2025 г.

Регулирование должно помочь бороться с вывозом нелегально произведенной красной икры: под видом продукции для личного потребления с Камчатки отправляются промышленные объемы сомнительного деликатеса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз представил проект порядка, который позволит обеспечивать соблюдение авиапассажирами новых правил. Предлагается, чтобы для контроля объединили свои усилия сотрудники территориального управления Россельхознадзора, службы авиабезопасности аэропорта Елизово и представители транспортной полиции, уполномоченные на досмотр багажа и ручной клади.

Осматривать багаж или ручную кладь будут сотрудники теруправления Россельхознадзора и службы авиабезопасности — делать это предлагается в зонах входного контроля в аэропорту и (или) в пунктах предполетного досмотра, в том числе в зоне погрузки. Далее, уже при необходимости взвешивания, будут привлекаться сотрудники транспортной полиции.

Взвешивать икру будут специалисты Россельхознадзора. Отмечено, что взвешивание осуществляется без учета тары при помощи оборудования, прошедшего метрологическую поверку.

«Осуществление идентификации и взвешивания возможного предмета запрета, а также составление актов и их передача не может превышать 30 минут с начала осуществления осмотра на наличие предмета запрета», — уточняется в предложенном порядке.

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