Приморские портовики пополнят рефрижераторный парк

Владивостокский морской рыбный порт планирует пополнить собственный парк рефконтейнеров. В компании подчеркнули, что тщательно подготовились и к нынешней лососевой путине.

Контейнерные перевозки рыбы активно развиваются, отмечают во Владивостокском морском рыбном порту. Учитывая эту тенденцию, компания оборудовала терминал по обработке рефрижераторных контейнеров, рассчитанный на одновременное подключение до 1500 ТEU.

Также в состав портового кластера входит сухой терминал на станции Угольная. Железнодорожный контейнерный терминал обеспечивает круглосуточную обработку и отправку рыбных грузов в ускоренных контейнерных поездах. Мощность сетевой инфраструктуры составляет 400 рефконтейнеров единовременного подключения, рассказали Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

В ближайшее время планируется приобрести собственный парк рефрижераторных контейнеров. Это позволит клиентам минимизировать затраты на отправку продукции, подчеркнули в компании.

В этом году портовики также завершили большой проект по строительству холодильного комплекса более чем на 7 тыс. тонн единовременного хранения. Новый холодильник готов принимать рыбу уже в нынешнюю лососевую путину.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews