На выставке в Питере расширится география «рыбных» переговоров

В «Ритейл Центре» на Seafood Expo Russia проведут переговоры новые торговые сети из России и ближнего зарубежья. Предварительные договоренности достигнуты с ритейлерами из Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, интерес проявляют предприятия Армении, Киргизии и других стран.

Форум и выставка будут принимать гостей и участников с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге, мероприятия состоятся в «Экспофоруме». Актуальную информацию можно получить на сайте https://seafoodexporussia.com/. В этом году у Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia появился и телеграм-канал: https://t.me/seafoodexporussia.

«Ритейл Центр» — единственная в России бизнес-площадка, где менеджеры по закупкам федеральных, региональных и зарубежных торговых сетей и интернет-магазинов проводят переговоры с рыбопромышленниками — о прямых поставках продукции в магазины отмечает Expo Solutions Group (компания — оператор форума и выставки).

Проект был организован в 2018 г. и доказал свою эффективность и востребованность. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, в прошлом году на площадке «Ритейл Центра» было проведено свыше 750 раундов прямых переговоров между представителями 60 рыбопромышленных компаний и трейдеров с профильным менеджментом 32 торговых сетей.

В «Ритейл Центре» участвуют ключевые федеральные торговые сети России, а также региональные и профильные «рыбные» ритейлеры и интернет-магазины: «Ашан», «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Глобус», «Магнит», «Лента», «Рыбсеть», «Икра и рыба», «Утконос», Союз независимых сетей, Ozon и другие. В этом году к проекту уже присоединились новые федеральные, специализированные и региональные торговые сети: например, «Верный», «Клешня», интернет-магазины «Самокат», «Яндекс.Маркет».

Среди иностранных ритейлеров, планирующих участие в «Ритейл Центре», — «Доброном», «Копеечка», «Маяк» (Беларусь), Bravo, Araz Market (Азербайджан), Makro, Korzinka.uz (Узбекистан), «Пайкар», «Ёвар», «Амид» (Таджикистан).

Кроме того, в этом году участие примет представитель крупнейшей в мире онлайн B2B платформы Alibaba, объединяющей 13 торговых площадок с аудиторией свыше 1,5 млрд человек в Китае и во всем мире.

«В прошлом году нам удалось собрать на площадке «Ритейл Центра» почти все ключевые торговые сети России. Мы пошли дальше и, чтобы предложить экспонентам возможность для выхода на новые рынки, договорились об участии с ритейлерами из стран ближнего зарубежья. Ряд сетей уже подтвердил свое участие, решения других мы еще ждем. Отдельно хочу обратить внимание на уникальную для российских компаний возможность доступа к крупнейшей в мире платформе Alibaba», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В этом году принять участие в переговорах с торговыми сетями смогут не только экспоненты выставки, но и все желающие производители и дистрибьюторы рыбы, морепродуктов и готовой продукции из них.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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