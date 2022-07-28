Приморье добавило времени добытчикам горбуши

Комиссия по анадромным в Приморском крае продлила сроки промысла горбуши на морском побережье в Тернейском районе. Решение распространяется на промышленный лов и традиционное рыболовство.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Приморском крае изменила разрешенные сроки добычи горбуши на морских рыболовных участках и на морской акватории, прилегающей к побережью Тернейского муниципального округа. Если ранее планировалось, что путина продлится до 31 июля, то теперь предусматривается, что лов будет открыт до 15 сентября. Это касается как промышленного рыболовства, так и традиционного лова КМНС.

Также комиссия приняла решение о проходных периодах, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным сводки, опубликованной ВНИРО, на 25 июля в Приморском крае выловлено около 640 тонн горбуши и симы.

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