Рыбопереработка хочет стать заметнее

Когда речь идет о рыбной отрасли, основное внимание обычно привлекает промысел. Это можно отследить даже по материалам в СМИ: крупные сделки, аукционы, битвы вокруг распределения квот на вылов. Несколько теснит такой набор популярных тем аквакультура.

Об этих сферах в основном и говорят на государственном уровне. Тема развития рыбопереработки звучит исключительно в части строительства прибрежных заводов, возводимых по программе инвестиционных квот. Между тем неоценимый вклад в работу отрасли вносят рыбоперерабатывающие производства, ориентированные на конечного потребителя.

Эксперты Рыбного союза приводят анализ потребления по федеральным сетям, обеспечивающим 26% от рыбного сегмента всего розничного рынка России. По объемам в верхних строчках — консервы, рыбные пресервы, крабовые палочки. Перед тем как попасть на полки магазинов, продукция обычно проходит через те или иные операции на берегу, комментирует заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков. Даже если речь идет о продукте, выпущенном на судах, его нужно разделить на порции, расфасовать в потребительскую упаковку.

На потребительском рынке доля непереработанной продукции составляет всего 17%, а все остальное связано с солением, копчением, упаковкой в специализированную тару и другими сложными производственными процессами, отмечает эксперт.

В Рыбный союз входят крупнейшие рыбокомбинаты, формирующие основную федеральную матрицу; ключевые импортеры; трейдеры; компании, которые занимаются промыслом и обеспечивают береговую переработку сырьем.

Эти участники заинтересованы в том, чтобы все звенья цепи — от добычи до продажи продукции — воспринимались как единая отрасль и это учитывала государственная промышленная политика.

Результатом того, что рыбопереработка сегмента B2C несколько выпала из поля зрения государства, стало отсутствие институализации этой сферы, отмечал председатель Рыбного союза Александр Панин на конференции Fishnews Online. В результате, если в госпрограмме и стратегии развития рыбного хозяйства перерабатывающая отрасль, ориентированная на конечного потребителя, еще прозвучала, то в документы, определяющие конкретные практические меры поддержки, она уже не попала. Объединение добивается, чтобы предприятиям оказывалось содействие.

Очень важно, чтобы среди федеральных ведомств был государственный орган, активно отстаивающий интересы перерабатывающей отрасли. В этом направлении Рыбный союз работает с Минсельхозом, Росрыболовством, Минпромторгом.

В пандемию участникам рынка пришлось непросто. Теперь отрасль адаптируется уже к условиям санкций. В целом рыбопереработчики столкнулись с теми же вызовами, что и производители других пищевых продуктов, рассказал Fishnews генеральный директор ОАО «ПКП «Меридиан» Алексей Комлев. К ним относится стабильность обеспечения сырьем при перестройке международной логистики, поиск аналогов ингредиентов и упаковки, которые по разным причинам сейчас недоступны на российском рынке. Предприятиям пришлось задуматься и об обслуживании зарубежного оборудования.

«Мы находимся на переднем крае перед потребителем, несем все тяготы внезапно возникающих экономических факторов и демпфируем их, по сути дела, за счет собственной прибыли. Поэтому хотелось бы, чтобы благодаря Рыбному союзу государство нас заметило и стало относиться к нам, производителям рыбной продукции глубокой переработки, как к сельхозпроизводителям», — обрисовал ситуацию Алексей Комлев.

Отрасли не хватает возможностей для развития, для вложений в новые продукты и технологии: здесь нужно подумать над субсидиями, инвестиционными кредитами на доступных условиях, считает генеральный директор компании «РОК-1» Александр Старобинский.

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