Новости
В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя

Рыбопереработка хочет стать заметнее

Когда речь идет о рыбной отрасли, основное внимание обычно привлекает промысел. Это можно отследить даже по материалам в СМИ: крупные сделки, аукционы, битвы вокруг распределения квот на вылов. Несколько теснит такой набор популярных тем аквакультура.

Об этих сферах в основном и говорят на государственном уровне. Тема развития рыбопереработки звучит исключительно в части строительства прибрежных заводов, возводимых по программе инвестиционных квот. Между тем неоценимый вклад в работу отрасли вносят рыбоперерабатывающие производства, ориентированные на конечного потребителя.

Эксперты Рыбного союза приводят анализ потребления по федеральным сетям, обеспечивающим 26% от рыбного сегмента всего розничного рынка России. По объемам в верхних строчках — консервы, рыбные пресервы, крабовые палочки. Перед тем как попасть на полки магазинов, продукция обычно проходит через те или иные операции на берегу, комментирует заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков. Даже если речь идет о продукте, выпущенном на судах, его нужно разделить на порции, расфасовать в потребительскую упаковку.

На потребительском рынке доля непереработанной продукции составляет всего 17%, а все остальное связано с солением, копчением, упаковкой в специализированную тару и другими сложными производственными процессами, отмечает эксперт.

В Рыбный союз входят крупнейшие рыбокомбинаты, формирующие основную федеральную матрицу; ключевые импортеры; трейдеры; компании, которые занимаются промыслом и обеспечивают береговую переработку сырьем.

Эти участники заинтересованы в том, чтобы все звенья цепи — от добычи до продажи продукции — воспринимались как единая отрасль и это учитывала государственная промышленная политика.

Результатом того, что рыбопереработка сегмента B2C несколько выпала из поля зрения государства, стало отсутствие институализации этой сферы, отмечал председатель Рыбного союза Александр Панин на конференции Fishnews Online. В результате, если в госпрограмме и стратегии развития рыбного хозяйства перерабатывающая отрасль, ориентированная на конечного потребителя, еще прозвучала, то в документы, определяющие конкретные практические меры поддержки, она уже не попала. Объединение добивается, чтобы предприятиям оказывалось содействие.

Очень важно, чтобы среди федеральных ведомств был государственный орган, активно отстаивающий интересы перерабатывающей отрасли. В этом направлении Рыбный союз работает с Минсельхозом, Росрыболовством, Минпромторгом.

В пандемию участникам рынка пришлось непросто. Теперь отрасль адаптируется уже к условиям санкций. В целом рыбопереработчики столкнулись с теми же вызовами, что и производители других пищевых продуктов, рассказал Fishnews генеральный директор ОАО «ПКП «Меридиан» Алексей Комлев. К ним относится стабильность обеспечения сырьем при перестройке международной логистики, поиск аналогов ингредиентов и упаковки, которые по разным причинам сейчас недоступны на российском рынке. Предприятиям пришлось задуматься и об обслуживании зарубежного оборудования.

«Мы находимся на переднем крае перед потребителем, несем все тяготы внезапно возникающих экономических факторов и демпфируем их, по сути дела, за счет собственной прибыли. Поэтому хотелось бы, чтобы благодаря Рыбному союзу государство нас заметило и стало относиться к нам, производителям рыбной продукции глубокой переработки, как к сельхозпроизводителям», — обрисовал ситуацию Алексей Комлев.

Отрасли не хватает возможностей для развития, для вложений в новые продукты и технологии: здесь нужно подумать над субсидиями, инвестиционными кредитами на доступных условиях, считает генеральный директор компании «РОК-1» Александр Старобинский.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Все интервью

Личное мнение

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото - Ксении ГРИБОВОЙ.

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Все материалы

Крупным планом

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.