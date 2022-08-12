Сахалин призывает подумать над параметрами «квотной реформы»

У Сахалинской области остаются серьезные замечания к проекту закона о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах, сообщил руководитель регионального министерства по рыболовству Иван Радченко.

Представители бизнес-сообщества Сахалинской области активно высказывались по законопроекту о втором этапе инвестквот и новых аукционах на кругом столе 8 августа. У властей региона также остаются вопросы по предлагаемым изменениям системы распределения квот на вылов.

Еще в январе Сахалинская область направляла разработчикам законопроекта свои замечания. «Но, к сожалению, нас не услышали. И те же самые вопросы у нас остаются», — рассказал руководитель министерства по рыболовству региона Иван Радченко.

Сахалинская область заинтересована в развитии береговой переработки. Бизнес вкладывался в это направление на островах и в рамках программы инвестиционных квот, и вне ее периметра. Однако квоты добычи можно будет получить только в двух случаях: если построено и введено в строй новое судно или если построены и введены в строй рыбоперерабатывающий комплекс и судно либо суда. На первом этапе квоты закреплялись отдельно под строительство судов или заводов. Специалисты обращали внимание, что утяжеление обязательств — с учетом сложностей выполнения заказов по судостроению — может сделать вложения в береговую переработку менее привлекательными для инвесторов.

«Мы предлагаем вернуться к той формулировке, которая используется в законе для первого этапа: суда и береговые заводы в качестве отдельных объектов инвестиций. Такой подход уже показал эффективность: запущены десятки современных береговых предприятий по производству рыбопродукции. С увязкой в один объект судов и заводов работа может затормозиться. Между тем береговые производства необходимы для развития прибрежных территорий», — заявил руководитель министерства.

И конечно, очень серьезные опасения вызывает у региона перспектива перераспределения на аукционах 100% объемов для освоения морепродуктов: говорилось о возможности продажи долей квот гребешка, морских ежей и других объектов промысла.

«В 2018 году государство предоставило ресурс, заключив договоры на 15 лет, и предприятия выстроили свои бизнес-модели, в том числе без дополнительных квот начали активно инвестировать в свои производства (особенно на Курилах). Если сейчас эти пользователи лишатся объемов для добычи, они не смогут выполнить свои кредитные обязательства», — обратил внимание Иван Радченко. Компании создают на островах рыбоводные заводы, предприятия по выпуску рыбной муки и жира, пополняют флот.

Большинство пользователей гребешка и ежа относятся к малому и среднему бизнесу, и будущее таких предприятий при потере ресурса вообще под вопросом, опасаются власти региона. Таким образом, аукционы могут привести к неблагоприятным социально-экономическим последствиям.

Необходимо отстрочить перераспределение квот до завершения действия уже заключенных договоров, чтобы предприятия могли заранее подготовиться. Тем более что сегодня непонятно, что нужно будет построить для получения ресурса, какие будут лоты, отметил руководитель регионального ведомства.

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