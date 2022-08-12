Новости
Южно-Курильский рыбокомбинат на Кунашире

Сахалин призывает подумать над параметрами «квотной реформы»

У Сахалинской области остаются серьезные замечания к проекту закона о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах, сообщил руководитель регионального министерства по рыболовству Иван Радченко.

Представители бизнес-сообщества Сахалинской области активно высказывались по законопроекту о втором этапе инвестквот и новых аукционах на кругом столе 8 августа. У властей региона также остаются вопросы по предлагаемым изменениям системы распределения квот на вылов.

Еще в январе Сахалинская область направляла разработчикам законопроекта свои замечания. «Но, к сожалению, нас не услышали. И те же самые вопросы у нас остаются», — рассказал руководитель министерства по рыболовству региона Иван Радченко.

Сахалинская область заинтересована в развитии береговой переработки. Бизнес вкладывался в это направление на островах и в рамках программы инвестиционных квот, и вне ее периметра. Однако квоты добычи можно будет получить только в двух случаях: если построено и введено в строй новое судно или если построены и введены в строй рыбоперерабатывающий комплекс и судно либо суда. На первом этапе квоты закреплялись отдельно под строительство судов или заводов. Специалисты обращали внимание, что утяжеление обязательств — с учетом сложностей выполнения заказов по судостроению — может сделать вложения в береговую переработку менее привлекательными для инвесторов.

«Мы предлагаем вернуться к той формулировке, которая используется в законе для первого этапа: суда и береговые заводы в качестве отдельных объектов инвестиций. Такой подход уже показал эффективность: запущены десятки современных береговых предприятий по производству рыбопродукции. С увязкой в один объект судов и заводов работа может затормозиться. Между тем береговые производства необходимы для развития прибрежных территорий», — заявил руководитель министерства.

И конечно, очень серьезные опасения вызывает у региона перспектива перераспределения на аукционах 100% объемов для освоения морепродуктов: говорилось о возможности продажи долей квот гребешка, морских ежей и других объектов промысла.

«В 2018 году государство предоставило ресурс, заключив договоры на 15 лет, и предприятия выстроили свои бизнес-модели, в том числе без дополнительных квот начали активно инвестировать в свои производства (особенно на Курилах). Если сейчас эти пользователи лишатся объемов для добычи, они не смогут выполнить свои кредитные обязательства», — обратил внимание Иван Радченко. Компании создают на островах рыбоводные заводы, предприятия по выпуску рыбной муки и жира, пополняют флот.

Большинство пользователей гребешка и ежа относятся к малому и среднему бизнесу, и будущее таких предприятий при потере ресурса вообще под вопросом, опасаются власти региона. Таким образом, аукционы могут привести к неблагоприятным социально-экономическим последствиям.

Необходимо отстрочить перераспределение квот до завершения действия уже заключенных договоров, чтобы предприятия могли заранее подготовиться. Тем более что сегодня непонятно, что нужно будет построить для получения ресурса, какие будут лоты, отметил руководитель регионального ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: сахалинсудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Все интервью

Личное мнение

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото - Ксении ГРИБОВОЙ.

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Все материалы

Крупным планом

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.