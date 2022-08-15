Уточнение по «растаможке» судов планируют не откладывать

Минсельхоз по итогам обсуждений доработал проект новых правил выдачи разрешений на вылов. Планируется не откладывать до следующего года вступление в силу формулировки, которая должна снять вопросы по получению промысловых билетов судам, по которым данных о таможенном декларировании нет за давностью лет.

Напомним, что доработанный проект постановления о правилах оформления разрешений на добычу водных биоресурсов опубликован на портале regulation.gov.ru. Разработчики учли в документе ряд важных замечаний, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, основной массив правил вступает в силу с 1 марта 2023 г. — одновременно с федеральным законом об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на добычу. Но отраслевой регулятор предлагает не откладывать вступление в силу формулировки, которая должна снять для предприятий вопросы с подтверждением таможенного декларирования судна.

Норма, увязывающая получение разрешения на промысел с таможенным декларированием, начала действовать с 2022 г. Это требование было направлено на борьбу с «незаходным» флотом, который работает на промысле, но не прошел таможенное оформление в России.

Однако возникла проблема: как быть с судами, которые поступили на службу рыбакам до 1995 г.: по этому времени таможня не располагает такими данными.

Теперь планируется уточнить, что сведения о таможенном декларировании нужны только для судов, приобретенных или построенных за пределами таможенной территории ЕАЭС до 1 января 1995 г. Это должно устранить неясности. Причем проект предусматривает для уточненных положений особый срок вступления в силу — с момента официального опубликования постановления правительства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews