Для оформления разрешений на вылов доработали новый порядок

Минсельхоз готовит новые правила оформления разрешений на добычу водных биоресурсов. На профильном портале размещен доработанный по результатам обсуждений документ: учтен ряд важных замечаний.

Напомним, что переиздать правила оформления разрешений на вылов требуется в связи с принятием федерального закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов.

В июле Министерство сельского хозяйства РФ представило проект постановления правительства о новых правилах оформления разрешений на добычу. По итогам обсуждения документ доработан и в новой версии размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, учтен ряд важных моментов. Так, планируется не откладывать вступление в силу уточненной формулировки по подтверждению таможенного декларирования судна: проект предусматривает, что информация о «растаможке» нужна только в случае, если судно приобретено или построено за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г. Это должно устранить вопросы, возникшие у рыбаков с оформлением разрешений.

Из перечня оснований для отказа в выдаче разрешений могут исключить наличие неуплаченных штрафов и неурегулированной задолженности по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Доработанный проект постановления предусматривается и другие изменения по сравнению с прошлой версией.

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