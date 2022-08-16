Татьяна Михайлова: Мы — за широкую дискуссию

Обсуждения показали, что проект закона о втором этапе инвестиционных квот и аукционах для Дальнего Востока таит много рисков, прокомментировала итоги круглого стола по этой теме зампред Общественной палаты Камчатского края Татьяна Михайлова.

Проект закона о втором этапе инвестквот и новых аукционах на круглом столе, организованном 8 августа профильной комиссией Общественной палаты РФ и Общественной палатой Камчатского края, обсуждали активно. Высказывались представители предприятий, ассоциаций, региональных властей.

«Хотелось, чтобы наше мероприятие вызвало резонанс. Чтобы не было такого, что инициатива о втором этапе двигается себе и двигается, а мы только смотрим на все это и причитаем: «Ах, законопроект прошел правительство! Ах, собирается внеплановое заседание Совета Госдумы!». Задача была провести такую встречу, чтобы мимо ее результатов не прошли и мнение рыбацкого сообщества начали бы учитывать», — рассказала по итогам мероприятия его соведущая, зампред Общественной палаты Камчатского края Татьяна Михайлова.

По ее мнению, в законопроекте «полностью отсутствует социальная составляющая».

Предложенные изменения системы распределения квот на вылов, считает собеседница Fishnews, не учитывают необходимость сохранения населения в прибрежных поселках, в том числе на отдаленных территориях.

«Так и хочется сказать: да, к 2034 году у нас будет много судов бороздить моря, но людей на побережье, на северах просто не останется», — заявила Татьяна Михайлова.

Она также рассказала о дальнейшей работе. «На следующий день после нашего мероприятия пришли приглашения в Законодательное собрание Камчатского края на совещание, которое пройдет в профильном комитете Госдумы 25 августа. Мы все это отслеживаем.

Не хотелось бы, конечно, работать в стол. Идея в том, чтобы наши предложения были услышаны в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мы готовы к максимально широкому обсуждению. Хотелось бы заметить, что мы не против положительных изменений в рыбной отрасли, но не должно быть так, что родилась инициатива и ее без обсуждения приняли», — подчеркнула зампред краевой Общественной палаты.

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