Цена второго этапа: Предприятия Дальнего Востока боятся остаться без ресурса

Профильная комиссия Общественной палаты РФ совместно с коллегами с Камчатки провела круглый стол по проблемам программы квот под инвестиции. Представители компаний рассказали, чем для них обернулся первый этап перераспределения ресурса и какие угрозы они видят во второй волне.

Чаще всего на совещаниях по принципам предоставления права на вылов выступают руководители союзов и ассоциаций либо собственники и топ-менеджеры крупнейшего бизнеса. Но на круглом столе, который провели комиссия Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий и Общественная палата Камчатского края, высказались и представители небольших предприятий — те, кому сложнее участвовать в «битве за ресурс».

Законопроект, который правительство уже вынесло на рассмотрение Госдумы, предусматривает, что на аукционы с инвестиционными обязательствами отправятся оставшиеся после первой волны квоты краба, а также полностью промысловые объемы других ценных водных беспозвоночных. В пояснительной записке к проекту говорится о выставлении на торги прав на добычу ежей, гребешков, трепангов и трубачей.

Всего несколько лет назад с пользователями были перезаключены договоры на доли квот на 15 лет. Теперь перспективы неясные. Предприятие могло планировать свою финансово-экономическую деятельность и вкладывать средства в развитие, в теперь второй этап ставит под угрозу само существование организации, в которой трудится более 120 человек, привела пример директор «Восточно-промысловой компании» Дарья Фукалова.

В результате крабового аукциона 2019 г. предприятию уже пришлось вывести из использования на промысле краболовное судно, а это 60 человек сменных экипажей, сообщила она. Компания не располагает такими деньгами, чтобы участвовать в новых торгах, а финансовое состояние таково, что она не сможет обратиться и за кредитами, отметила Дарья Фукалова.

«В свое время мы осваивали порядка 300 тонн краба, за заводе береговом работало 100 человек, сейчас там работает 5 человек», — рассказала исполнительный директор СПК РК «Восход» Анна Светловская. Предприятие работает на севере Хабаровского края, в Аяно-Майском районе. Принятие закона обернется для таких территорий негативными последствиями, заявила Анна Светловская.

«Мы находимся на севере Хабаровского края, с 31-го года прошлого века у нас предприятие ведет свою историю, занимаемся промыслом краба, сельди и лососевых. Пытаемся развивать и другие виды промысла, и естественно, для нас принятие второго этапа будет губительно», — отметила она. Государству стоит подумать, нужно ли губить то, что есть, учитывая, что на аукционы сможет выйти только крупный бизнес.

Новые перераспределения долей квот создают огромные риски для малого и среднего предпринимательства, в том числе в северных районах Хабаровского края, подчеркнул президент региональной ассоциации Сергей Рябченко.

За счет добычи моллюсков и других морепродуктов компании обеспечивают другие, менее рентабельные, но не менее важные направления деятельности, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Не одно выступление затрагивало угрозы для производителей Сахалинской области, в том числе на Курилах. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что при разработке изменений акцент сделан на прибрежное рыболовство, а для его осуществления пользователь должен быть зарегистрирован в соответствующем регионе. Но моллюски, крабы не входят в федеральный список объектов для «прибрежки», а значит, никакой привязки нет, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По-прежнему сохраняются риски, что квоты купят крупнейшие предприятия, никак не привязанные к островному региону, считает руководитель АРСО.

Регулятор призывает участвовать во втором этапе инвестиционных квот и параллельно изымает часть прав на добычу, выставляя доли квот водных беспозвоночных на аукционы. Это по сути два взаимоисключающих направления, обратил внимание генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Руководитель компании отметил, что рыбопромышленники вкладывались в развитие и вне программы инвестквот. Надо дать предприятиям по крайней мере завершить свои проекты и вывести их на самоокупаемость, полагает он.

Потери ожидает компания «Союзвосток», причем, судя по прогнозируемым срокам аукционов, объемов предприятие лишится уже в 2023 г., поделился опасениями директор Максим Войтенко. Выступил и представитель Северо-Курильской базы сейнерного флота.

На слушаниях обсуждались последствия принятия закона для небольших компаний и рыбной отрасли в целом, а также для прибрежных территорий.

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