Росрыболовство не видит проблем с вывозом лососей

На лососевой путине лучший результат за прошедшую неделю показали сахалинские рыбаки, увеличив вылов до 26 тыс. тонн и переместившись на второе место среди регионов. На Камчатке, которая лидирует по уловам, темпы промысла продолжают снижаться.

По информации Росрыболовства, к середине августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 178 тыс. тонн. Почти 70% этого объема приходится на предприятия Камчатского края, которые взяли уже 122,5 тыс. тонн красной рыбы, однако темпы путины на полуострове замедляются.

На заседании путинного штаба, прошедшего в Росрыболовстве 16 августа, отмечалось, что положительная динамика промысла по отношению к четному 2020 г. наблюдается в трех регионах. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Сахалинской области добыто 26,2 тыс. тонн — на 13% больше, чем за аналогичный период 2020 г., в Хабаровском крае — 21,3 тыс. тонн (+15%). Резкая прибавка — 10,8 тыс. тонн за неделю — позволила сахалинским рыбакам обойти коллег из Хабаровского края и выйти на второе место среди регионов. Радуют уловы и в Чукотском автономном округе — 3,3 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем год назад.

На счету предприятий Магаданской области 3,9 тыс. тонн лососевых, в Приморье — 645 тонн.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, ситуация с перевалкой, хранением и транспортировкой красной рыбы на Дальнем Востоке остается стабильной. Холодильники загружены на 62%,. Стоимость доставки рыбной продукции по железной дороге из Владивостока в западные регионы страны не изменилась, за последнюю неделю отправлено 12 тыс. тонн. На разгрузке в портах Приморского края находятся два судна, на подходе — еще 18 судов с 8 тыс. тонн лососевых на борту.

По оценке федерального агентства, свободные холодильные мощности в Приморье позволяют обработать весь объем рыбы, который поступит в ближайшее время.

«Основные экспедиторы создали достаточный запас рефрижераторных контейнеров и платформ, что позволит до конца путины бесперебойно доставлять выловы в центральную часть России», — говорится в пресс-релизе Росрыболовства.

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