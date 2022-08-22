Цифровую метку для икры готовят уже в этом году

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке рыбной продукции с 1 ноября 2022 г. Опробовать систему планируется на лососевой и осетровой икре.

Проект постановления правительства об эксперименте по цифровой маркировке в рыбной отрасли опубликован на портале regulation.gov.ru . Разработчиком документа выступило Министерство промышленности и торговли РФ.

Систему цифровой маркировки предлагается опробовать с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г. Обеспечивать эксперимент, по замыслу разработчиков проекта постановления, будет целый ряд федеральных ведомств - Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минцифры, Россельхознадзор, Росрыболовство, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Оператором информационной системы для эксперимента предлагается определить ООО «Оператор-ЦРПТ» (занимается маркировкой и по другим категориям товаров).

Предполагается, что до 15 мая следующего года Минпромторг совместно с другими уполномоченными ведомствами обеспечит оценку результатов тестирования и представит доклад в правительство.

Опробовать цифровую маркировку предлагается на кодах ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0 «Икра осетровых» и 1604 32 001 0 «Икра лососевых (красная икра)», сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что тестирования поможет проверить возможности использования технологии нанесения средств идентификации на икру и состав содержащейся в ней информации, определить «оптимальные способы маркировки».

Как следует из проекта, участниками эксперимента могут стать производители, импортеры икры, организации опта и розницы.

«Участники оборота икры, операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных участвуют в эксперименте на добровольной основе», - говорится в проекте.

Предполагается, что информационная система для эксперимента будет интегрирована с федеральной информационной системой в области ветеринарии.

Напомним, что в январе Минпромторг размещал для обсуждения проект постановления об эксперименте с 1 апреля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. При этом список рыбопродукции, на которую предлагалось распространить тест, был гораздо шире. В марте ведомство сообщало, что сроки эксперимента решено сдвинуть на год .

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