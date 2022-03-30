С маркировкой рыбы решили подождать

Начало эксперимента по цифровой маркировке рыбных товаров планируется перенести на 2023 г. Кроме того, предполагается, что тестирование стартует с консервов, лососевой и осетровой икры, сообщил представитель Минпромторга Владислав Заславский.

Проект постановления об эксперименте по цифровому маркированию рыбных товаров проходит согласование с федеральными ведомствами. Об этом замдиректора департамента системы цифровой маркировки Минпромторга Владислав Заславский заявил на заседании рабочей группы в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Основные вопросы, возникшие по проекту, касались сроков запуска и завершения тестирования, а также содержания перечня продукции, отметил представитель министерства.

Первоначально проект предусматривал, что эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров стартует с 1 апреля 2022 г. Однако с учетом сложившейся ситуации решено сдвинуть сроки эксперимента на год, рассказал Владислав Заславский. «Предварительно на сегодня это март 2023 года», — добавил он. Такой срок предусматривается в том случае, если бизнес не захочет опробовать систему раньше.

Представитель департамента также сообщил, что в перечень продукции из водных биоресурсов для эксперимента входят консервированная рыба, красная и черная икра.

Председатель Рыбного союза Александр Панин попросил уточнить, какое решение планируется по пресервам.

«Сейчас в проекте постановления появилась сноска при перечне продукции, которая говорит о том, что для целей применения настоящего перечня необходимо руководствовать как ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товарной позиции. Соответственно, в наименовании товарной позиции присутствует только консервированная рыба», — прокомментировал Владислав Заславский.

Руководитель Рыбного союза отметил, что перенос начала эксперимента — своевременное и позитивное решение.

Как заявляли в Минпромторге ранее, решения о сроках проведения экспериментов по маркировке тех или иных категорий товаров будут приниматься с учетом экономической ситуации.

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