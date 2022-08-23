Александр Передня: В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

В проекте закона о втором этапе инвестквот и аукционов можно обнаружить как минимум два коррупциогенных фактора, считает член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня. В качестве одного из проблемных моментов он отметил выделение объемов для освоения до сдачи объекта инвестиций.

Проект закона, внесенный в июле в Госдуму, предусматривает кардинальные изменения правил регулирования целой отрасли, притом весьма значимой для прибрежных регионов, подчеркнул член совета директоров Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Передня. Поспешность и пагубность продвижения этого законопроекта для рыбной промышленности не вызывает сомнений, заявил он.

«В связи с этим возникает один из главных вопросов: исключены ли коррупционные риски в законопроекте? Проводилась ли положенная в этом случае антикоррупционная экспертиза?» — отметил представитель РК «Восток-1» в материале для Fishnews.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет меры по профилактике коррупционных явлений. Одна из них — антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.

В законе об антикоррупционной экспертизе дается следующее определение коррупциогенных факторов: «Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции».

«В проекте закона о втором этапе инвестиционных квот и аукционов проявляется как минимум два коррупциогенных фактора!» — полагает собеседник Fishnews.

Первый — это «необоснованно широкие пределы». Согласно законопроекту, право на добычу моллюсков и других ценных водных беспозвоночных победитель аукциона получает еще до реализации инвестиционного проекта.

«При этом нет никакой гарантии, что он выполнит взятые на себя обязательства. Что же это, как не «необоснованно широкие пределы»? Если учитывать сроки выполнения обязательств в пять лет, больше подходит эпитет «широчайшие»!» — заявил Александр Передня.

Норма о таком получении объемов для освоения, указал он, совсем не согласуется с приложенной к проекту закона пояснительной запиской, в которой указано: «В части вступления законопроекта в законную силу с 1 января 2023 года необходимо отметить, что предоставление инвестиционных квот носит заявительный характер. Квота не изымается из квот, распределенных по «историческому принципу» одномоментно, а по факту постройки инвестиционного объекта». Как понимать это противоречие, неясно: в законопроекте право на добычу предоставляется после аукциона, а в пояснительной записке — по «факту постройки инвестиционного проекта».

Второй фактор — это «трудновыполнимые требования». «На сегодня показатели исполнения обязательств по первой волне крабовых квот под инвестиции говорят сами за себя: из 41 краболова только 3 единицы находятся на промысле, то есть менее 8%. Учитывая сложную ситуацию, о которой говорят сами судостроительные предприятия, исполнение обязательств даже по первому этапу становится трудновыполнимым. Что говорить тогда о двойной дополнительной нагрузке на верфи после принятия законопроекта!» — уверен член совета директоров РК «Восток-1».

Отдельно он остановился на ситуации с глубоководными крабами. В случае с ними предложенная экономическая инвестиционная модель не работает вовсе, тому есть множественные подтверждения — состоявшиеся только с седьмой попытки аукционы, сбор на которых составил сумму в шесть раз меньше, чем сумма самих инвестиционные обязательства, заявил Александр Передня.

«В результате нет никакого стимула выполнять эти самые обязательства в виде постройки краболовных судов. По другим лотам — по шельфовым крабам — аукционная стоимость, наоборот, в несколько раз больше стоимости постройки новых судов. Как следствие, на сегодня ни одну единицу флота под глубоководные крабы даже не начали строить. Это указывает даже не на «трудновыполнимые требования», а скорее вообще на «неисполнимые требования» применительно к глубоководным крабам», — полагает он.

Наличие как минимум двух коррупциогенных факторов в представленном законопроекте требует обязательно провести экспертизу и исключить такие основания для злоупотреблений, резюмировал член совета директоров РК «Восток-1». Как вариант, предложил он, это могло бы быть внесение в проект закона поправок, исключающих отложенные обязательства.

«Также мы считаем важным в актах правительства исключить глубоководных крабов ангулятуса и красного из инвестиционного списка. Только в этом случае фраза из пояснительной записки: «Предлагаемые решения не окажут негативного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации» — будет обоснованной», — подчеркнул Александр Передня.

Он призвал депутатов Госдумы обратить пристальное внимание на все эти моменты. «При этом подчеркну, что данная статья является не только выражением моего мнения, но и публичным обращением в Генеральную прокуратуру, Счетную палату РФ и другие органы, которые осуществляют проверку нормативных актов, а также их проектов, на коррупциогенность», — заключил член совета директоров РК «Восток-1».

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