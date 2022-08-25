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Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 г.

Организаторы озвучили расписание ВЭФ

Сессию по вопросам рыбной отрасли на Восточном экономическом форуме планируется провести 6 сентября. Организаторы опубликовали информацию о датах и времени проведения мероприятий ВЭФ.

На сайте Восточного экономического форума появились даты и время проведения мероприятий. Сессию «Рыба и марикультура: новые горизонты» предполагается провести 6 сентября с 12:30 до 14:00, сообщает корреспондент Fishnews.

В описании мероприятия озвучены следующие вопросы для рассмотрения: «Что необходимо сделать для обеспечения доступного ценообразования, широкого ассортимента, высокого качества продукции на прилавках торговых точек, в меню ресторанов и точек быстрого питания? Как развивать культуру потребления рыбы среди молодого поколения, а также максимально заместить ввозимую импортную продукцию? Как снизить долю теневого рынка продукции из нелегально добытых водных биоресурсов? Каковы возможности создания надежных «торговых мостов» с новыми экспортными рынками?» Говорится в «легенде» сессии и о необходимости адаптировать механизм инвестквот к сложившимся реалиям.

Ранее в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что на ВЭФ будут представлены результаты исследования, призванного помочь повысить потребление рыбы и морепродуктов среди россиян: этой тематикой совместно занимаются Рыбный союз и КРДВ. В рамках подготовки к предстоящей экспертной сессии в августе прошел специальный круглый стол.

Напомним, что в прошлом году на ВЭФ Росрыболовство представило конфигурацию второго этапа квот под инвестиции.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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