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КРДВ и Рыбный союз провели круглый стол «Отечественные водные биоресурсы на столах граждан РФ»

Эксперты ищут способы вернуть рыбу на столы

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Рыбный союз провели в Москве круглый стол «Отечественные водные биоресурсы на столах граждан РФ». Участники отраслевой дискуссии обсудили меры поддержки, необходимые рыбному рынку.

В мероприятии приняли участие рыбопереработчики, рестораторы, рыбодобытчики, аналитики, исследователи, а также представители крупных торговых сетей. Круглый стол стал частью подготовки к экспертной сессии «Рыба и марикультура: новые горизонты», которая состоится на Восточном экономическом форуме. Напомним, ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Участники дискуссии обсуждали, как повысить потребление рыбы в России

Участники встречи обсудили ключевые проблемы развития рыбной отрасли, которые приводят к изменению потребительских предпочтений в пользу других продуктов. По итогам дискуссии будут предложены меры, направленные на развитие и популяризацию отечественной рыбы внутри страны, а также на обеспечение баланса интересов внутреннего рынка и экспорта, сообщили в пресс-службе Рыбного союза.

Ряд экспертов принял участие в круглом столе по видеосвязи

«Правительство России ведет активную работу по совершенствованию и обновлению производств рыбной отрасли. Построено 22 рыбопромышленных предприятия, 9 судов. В 2022 году на Дальнем Востоке добыто уже 2,26 млн тонн рыбы, в Северном бассейне — 355 тыс. тонн рыбы. Эта продукция, безусловно, должна попасть на отечественные прилавки и столы россиян по максимально доступным ценам», — подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

«Мы собрали на одной площадке представителей всей товаропроводящей цепочки в сегменте рыбной продукции для того, чтобы попытаться объективно оценить текущую ситуацию глазами профессиональных участников рынка и поговорить о том, что мешает развиваться отечественному рыбному рынку, с учетом существующих внешнеполитических и внутренних вызовов и перспектив. Разработка эффективных предложений для поддержки рыбной отрасли возможна только через диалог с экспертами, которые лучше всего понимают проблематику и специфику», — заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Отраслевое объединение обращает внимание: с 2005 г. ассортимент рыбной продукции на прилавках российских магазинов практически не изменился. Как отметил заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков, некоторые виды водных биоресурсов, добываемые на Дальнем Востоке, в полном объеме уходят на экспорт в страны Азии и не доходят до россиян. И в целом рыбная продукция теряет свою популярность, особенно у молодежи.

Заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван НОВИКОВ

«Наша задача — разработать меры, которые позволят российскому потребителю в полной мере насладиться богатством Дальневосточных морей по доступным ценам, а также популяризировать потребление морепродуктов, возродить и развить культуру потребления, массово вернуть дальневосточную и северную рыбу в меню кафе и ресторанов по всей стране. Выловленная рыба — это не просто полезно, это единственный экологически чистый продукт питания животного происхождения с самым низким углеродным следом при производстве», — подчеркнул Иван Новиков.

Планируется, что подобные встречи на площадке КРДВ с участием Рыбного союза и представителей отрасли не ограничатся подготовкой к ВЭФ. Такие совещания станут регулярными и должны привести к конкретным предложениям по снятию барьеров для развития внутреннего рынка, отметили в отраслевом объединении.

В мероприятии приняли участие рыбопереработчики, рестораторы, рыбодобытчики, аналитики, исследователи, представители крупных торговых сетей

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