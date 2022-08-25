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«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

От чего зависит «здоровье» рыбоперерабатывающей техники и как обеспечить ее бесперебойную работу, точно знают в компании «Навада». Она специализируется в том числе на комплексном снабжении, проектировании, производстве и поставках запасных частей и комплектующих.

Цеха компании находятся во Владивостоке, самом сердце логистического центра ДФО. Основное направление «Навады» сегодня — это межрейсовый ремонт рыбоперерабатывающей техники на судах и береговых предприятиях, а также реализация такого оборудования.

«Компания предоставляет полный комплекс услуг: необходимо делать ремонт оборудования — мы делаем, нужны запчасти — поставляем, требуется обслуживание техники — отправляем наших специалистов в рейс. Таким образом, при работе с нами заказчик полностью обеспечен всем необходимым и всегда может рассчитывать на индивидуальный подход», — обрисовал спектр деятельности директор ремонтной службы «Навады» Владимир Вериков.

За счет комплексного обслуживания производственные расходы партнеров значительно сокращаются. «Навада» зарекомендовала себя как надежный, грамотный поставщик услуг в области сервиса для машин по производству филе. Кроме того, компания реализует пищевые масла, занимается приводными ремнями и цепями для технологического оборудования, другими деталями.

Сейчас одним из главных проектов «Навады» является наладка во Владивостоке полного цикла производства оборудования — от запчастей до готовых машин.

«Навада» является российским партнером корейской компании RMPG. Это позволяет использовать опыт зарубежных коллег в производстве, а также сотрудничать в поставках готового оборудования: рыбомучных установок, сепараторов, рыбонасосов, филетировочных и шкуросъемных машин, автоматических весовых дозаторов и многих других устройств и запчастей.

Технический директор ООО «Навада» Александр ВОЛЫНЦЕВ

«Благодаря тесному сотрудничеству у нас есть возможность в случае необходимости обеспечить срочные поставки из Кореи, — обращает внимание технический директор «Навады» Александр Волынцев. — Это значительно сокращает издержки рыбопромышленника в случае форс-мажорной поломки машины».

Плотная работа с южнокорейскими партнерами подтолкнула к еще более смелому шагу — созданию собственной марки. Разработки уже есть, производственная база будет закреплена за компанией-партнером «Навада Резидент» — резидентом свободного порта Владивосток.

«Навада» и RMPG планируют продемонстрировать свои возможности на сентябрьской Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. На совместном стенде двух компаний будет показана, в частности, рыбомучная установка.

Широкий спектр деятельности и тесное взаимодействие с зарубежными партнерами позволяет компании заниматься модернизацией и созданием целых цехов.

«Навада» и RMPG уже модернизировали множество заводов как на берегу — «Русский минтай», «Велес», РК «Охотское», так и на судах — «Тумнин», «Ахтиар», «Бутовск», «Павел Батов». Отдельное оборудование установлено на флоте Русской рыбопромышленной компании, НБАМР, «Гидростроя», «Сигма Марин Технолоджи», «Росрыбфлота».

У «Навады» можно заказать и цех под ключ — как судовой, так и береговой. Предприятие обеспечат всем необходимым оборудованием для обработки продукции с момента поступления сырья в бункер-накопитель и до отправки товара в морозильные камеры.

Компания решила дополнительно заняться обучением кадров. Совместно с Дальрыбвтузом «Навада» реализует проект по профессиональной переподготовке. Это обучение специалистов, занимающихся технологическим оборудованием по производству филе.

В сотрудничестве с преподавателями Дальрыбвтуза разработана методика, подготовлен класс, организован учебный процесс. Первые шесть обучающихся прошли курсы на базе компании и получили дипломы специалистов.

«Обучаем на тех самых машинах, которые уже эксплуатируются и будут эксплуатироваться на судах рыбопромыслового флота. В цеху установлены учебные образцы», — рассказывает механик-наставник компании «Навада» Владимир Чухвистов.

По его словам, обучение идет с упором на практическую часть. Конечно, достаточно внимания уделяется и теории: рассматриваются основные параметры машины, ее устройство, правила эксплуатации. «А в практической части — наши наработки за годы. Я преподаю то, чего нет в инструкции», — обращает внимание Владимир Борисович.

Учебное филетеровочное оборудование для работы с минтаем

Каждый работник «Навады» прошел внутренний квалифицированный отбор, владеет полным объемом знаний в области технологического производства. Это позволяет решить поставленную задачу быстро и с наименьшими затратами. Сегодня штат сервисных инженеров на берегу насчитывает 24 специалиста, в море — 20.

В «Наваде» внимательно подходят к подбору коллектива, создают людям комфортные условия и возможности для роста.

Сейчас клиентская база «Навады» включает пару десятков предприятий. Компания готова активно сотрудничать с участниками программы инвестиционных квот — поставлять как собственное оборудование, так и машины от RMPG.

Основной задачей коллектив «Навады» по-прежнему считает комплексное снабжение. Модернизация или переоборудование — это хорошо, другие новые направления — тоже, но если не хватает какой-то конкретной детали, пусть даже самой обычной, то построить все в комплексе невозможно.

«Мы достигли высокого качества производимых изделий. Можно утверждать, что наши детали и оборудование не хуже, чем у немецких коллег. Не исключено, что зарубежные бренды вернутся на российский рынок, но «Навада» уже будет на одной ступеньке вместе с ними. А то и на шаг впереди: ведь мы рядом, на Дальнем Востоке», — отмечает директор владивостокской компании.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

ООО «Навада» — официальный представитель RMPG Co., Ltd. в России
690088, г. Владивосток, ул. Снеговая, 13
тел. +7 (914) 737-32-36

RMPG Co., Ltd.
223, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan, South Korea, 49454
тел. 070-7931-8940
e-mail: noatek1@gmail.com, sales@rmpg.tech
сайт: rmpg.tech

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