Трендовое оборудование представят на Seafood Expo Russia

Выставка Seafood Expo Russia предоставляет производителям и поставщикам оборудования для рыбной промышленности возможность занять новые ниши активно развивающегося рынка, отмечают организаторы.

Форум и выставка будут принимать гостей и участников с 21 по 23 сентября в «Экспофоруме». Актуальную информацию по мероприятиям можно получить на сайте https://seafoodexporussia.com/. В этом году у Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia появился и телеграм-канал: https://t.me/seafoodexporussia.

Не все привычные поставщики оборудования из Европы остались на российском рынке. Те, кто продолжил исполнять условия сотрудничества, оказали индустрии значительную поддержку, отмечают в Expo Solutions Group (компании — оператора форума и выставки). Участие этих компаний в Seafood Expo Russia позволяет не только получить много новых заказов, но и продемонстрировать лояльность своим клиентам, поддержав их в трудную минуту, подчеркнули в ESG.

Среди российских производителей орудий добычи в выставке участвуют «Мастер лова», «Приморское сетевязальное производство», «Морское снабжение», «Фишеринг Сервис», сообщили Fishnews в пресс-службе ESG.

Кроме того, к Seafood Expo Russia активно присоединяются изготовители кабеля и другого оборудования. Это, в частности, завод «Спецкабель», «МаринЛайт», «СегментЭнерго», «Армалит», «МТ-Групп», Furuno.

Организаторы обращают внимание и на сектор глубокой переработки. Наиболее востребованы сегодня филетировочные машины, оборудование для нарезки (слайсеры), производства консервов и пресервов, фарша, рыбной муки, паштетов, полуфабрикатов, деликатесов, икры, коктейлей из морепродуктов, вяленой и сушеной рыбы.

Также отрасль нуждается в упаковочных материалах и оборудовании для упаковки продукции. В прошлом году 45% экспонентов были заинтересованы в решениях по упаковке, сегодня интерес к ней продолжает расти, подчеркивают в ESG.

Ожидается, что особым вниманием на будущей выставке будет пользоваться оборудование для упаковки консервированной продукции. Ее потенциал на внутреннем и экспортном рынках сейчас очень высок, отмечают организаторы. Среди производителей упаковочных материалов и оборудования в Seafood Expo Russia участие примут Atlantis-Pak, «МП-Технологии», «Профитекс».

Консервам в этом году выделят отдельный раздел. А для демонстрации новых продуктов впервые будет организована «Витрина новинок».

В ESG обращают внимание: в связи с трансформацией логистических цепочек, развитием новых экспортных направлений и увеличением объемов внутренних перевозок заинтересованность отрасли в современном холодильном и морозильном оборудовании становится все выше. Среди участников раздела — GEA Refrigeration Technologies, Kinarca, Ingenium, AirCool, Barents Сool. Использование различных типов хладагентов в логистической инфраструктуре обсудят и в рамках деловой программы.

Оборудование для аквакультуры расположится в специальном секторе в павильоне G. В разделе примут участие «Иммид-Аквакультура», «Касимовснасть», Luxsol, Moresnast и другие компании.

В центре выставочного зала из предоставленных экспонентами элементов соберут установку замкнутого водоснабжения. УЗВ будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, это позволит показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации. На протяжении всей выставки там будет находиться живая рыба.

Российские производители расскажут и проконсультируют о принципах работы УЗВ на Объединенном стенде производителей оборудования для аквакультуры, оператором выступит группа компаний «Акватерикс». Такая экспозиция позволит наглядно продемонстрировать преимущества оборудования в реальных условиях.

Экспозиция Seafood Expo Russia ежегодно пополняется, подчеркивают организаторы. В 2021 г. на выставке представили костюмы SeaBass & SeaFish для работы в море. Теперь на мероприятии дебютирует крупная российская IT-компания Sitronics Group. Она предложит передовые решения в области разработки и внедрения систем программного обеспечения и управления.

«В текущих условиях, когда заинтересованность отрасли в различных видах оборудования огромна, у производителей и поставщиков появилась возможность занять новые ниши активно развивающегося рынка. Seafood Expo Russia, единственная в России выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий международного уровня, приглашает новые компании стать частью экспозиции и важным участником всей отрасли», — заявили организаторы.

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