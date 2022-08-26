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СМИ: В Норвегии призывают закрыть порты для российских рыбаков

СМИ: В Норвегии призывают закрыть порты для российских рыбаков

Все больше норвежских политиков выступает за запрет для рыбацких судов РФ заходить в порты королевства, отмечает портал IntraFish. В СМИ цитируются заявления о том, что введенным исключением страна ослабляет санкционное давление на Россию.

Рыбная сырьевая ассоциация (Raafisklaget) опубликовала данные: в нынешнем году российские траулеры выгрузили в портах Норвегии 90 тыс. тонн рыбы общей стоимостью 1,5 млн крон (около 154,5 млн долларов). После этого многие политики королевства выступили против исключения из санкций рыболовных судов РФ, пишет отраслевой портал IntraFish.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одна из главных критиков такого решения правительства — лидер Либеральной партии Гури Мельбю. По ее мнению, цифры от Raafisklaget показывают, что пока санкции Евросоюза все сильнее давят на российскую экономику, исключение, сделанное Норвегией, это давление ослабляет.

«Норвегия должна перестать «кормить» бумажники олигархов и путинскую военную машину», — заявила Гурии Мельбю в интервью порталу Fiskeribladet.

IntraFish отмечает: исключение для российских траулеров обусловлено опасениями норвежского правительства, что РФ может отказаться от двустороннего сотрудничества в области рыболовства. Оно включает в том числе совместное управление важными промысловыми видами Баренцева моря — треской и пикшей.

Однако лидер либералов считает это обоснование слишком слабым. По ее мнению, нет никаких доказательств того, что Россия не будет заинтересована в поддержании устойчивости популяций, сообщает IntraFish.

По его информации, Гури Мельбю также не думает, что закрытие портов королевства для российских рыбаков может поставить под угрозу намеченную на октябрь встречу делегаций двух стран для согласования квот на 2022 г.

Согласно данным IntraFish, за немедленное закрытие норвежских портов для рыбацких судов РФ выступил и официальный представитель Норвежско-украинской ассоциации дружбы (Norwegian-Ukrainian Association of Friends) Ян Оттесен. Он заявил, что Норвегия косвенно помогает финансировать военные действия, пишет IntraFish. Ян Оттесен считает, что через месяц или два исключение для российских траулеров будет отменено.

Председатель комитета по иностранным делам и обороне норвежского парламента, консерватор Ине Эриксен также высказался за то, чтобы правительство еще раз оценило введенное исключение для российских рыболовных судов, обращает внимание отраслевой портал.

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