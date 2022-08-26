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Проектная мощность завода — 50 тыс. тонн продукции в год. Фото пресс-службы правительства республики

В Карелии готовятся импортозамещать корма и мальков

В Республике Карелия продолжается реализация проектов по созданию завода для производства рыбных кормов и селекционного центра по выращиванию мальков. С ходом работ ознакомился секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрели промплощадку в поселке Берёзовка. Там планируется разместить производство рыбных кормов мощностью 50 тыс. тонн продукции в год.

Эти объемы должны покрыть растущие потребности региона и обеспечить поставку кормов за пределы республики.

«Проект находится в разработке, часть оборудования уже установлена. До конца года ожидается поставка другой части техники из Китая. Начать производство кормов рассчитывают в 2023 году. На предприятии планируется создать 26 новых рабочих мест», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Этот же предприниматель планирует построить селекционный центр по выращиванию мальков с использованием технологии замкнутого водоснабжения. Производство расположится на территории бывшей Сунской птицефабрики в Янишполе. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Рыбовод выкупил более 20 зданий птицефабрики, оставшихся еще с советских времен.

В части из них сделали ремонт и сейчас монтируют первую очередь проекта — инкубационный цех с потенциалом выращивания более 100 млн мальков ценных видов рыб — форели, сига, муксуна, чира.

«Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован в 2022 году, создадут девять рабочих мест. В каждом помещении будет по 20 бассейнов для выращивания мальков. Полностью проект рассчитывают реализовать в 2023 году, но для этого требуется государственная поддержка», — подчеркнули в правительстве региона.

«По кормам у нас принято решение 20% компенсировать с 2023 года. Сейчас мы собираем данные и по мальку», — проинформировал замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, сопровождающий Николая Патрушева.

Отмечено, что в этом году компания, рассчитывающая запустить новые проекты, сможет получить господдержку из бюджета республики в размере 6,2 млн рублей на экологическую модернизацию производства.

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Fishnews

  • Проектная мощность завода — 50 тыс. тонн продукции в год. Фото пресс-службы правительства республики
  • Предприниматель Николай ФЕДОРЕНКО рассказал о новых проектах секретарю Совбеза Николаю ПАТРУШЕВУ. Фото пресс-службы правительства республики
  • Завод по производству рыбных кормов будет работать в поселке Берёзовка. Фото пресс-службы правительства республики
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