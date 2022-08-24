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Больше всего желающих оказалось приобрести права на добычу крабов. Фото предоставлено компанией «Антей»

Для аукциона по квотам определили список участников

Комиссия Росрыболовства рассмотрела заявки на участие в большом аукционе по продаже долей квот. Больше всего желающих оказалось приобрести права на добычу крабов.

На торги, запланированные на 25 августа, выставлена 100% доля квоты для промысла камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне. Стартовая цена этого лота — 78,225 млн рублей. Как следует из протокола, опубликованного на сайте Росрыболовства, к участию в аукционе допущено 11 компаний: зарегистрированные в Приморском крае компании «Восход», «Атлантик Краб», «Антей», «Калан», «Корвет», «Морской бриз», в Хабаровском крае — «Амуррыбпром» и «Север», в Сахалинской области — «Сигма», «Амурское», «Краб».

Также продать предполагается 100% долю квоты добычи камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне. Начальная цена — 37,8 млн рублей. Здесь участие в торгах могут принять пять компаний — «Сигма», «Антей», «Амуррыбпром», «Корвет» и «ДВ-Флот» (Сахалинская область).

Напомним, что сейчас в Госдуме находится законопроект, предусматривающий второй этап крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. В связи с этим профсообщество интересовало, может ли отправиться на новые торги краб, по которому проводится августовский аукцион.

На доли квот вылова шипощека в Карагинской подзоне, командорского кальмара в Южно-Курильской зоне заявились компании «Росрыбфлот» (Камчатский край) и «Сигма».

На доли квот вылова атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе, как и в прошлый раз, заявок не поступило, и торги по этим лотам признаны несостоявшимися. Без покупателей остались и доли квот для промысла белого налима и кальмара-иллекса в районе регулирования НАФО, а также доля квоты морского окуня в районе регулирования НЕАФК, доли лемонемы в исключительной экономзоне Японии.

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