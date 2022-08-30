Сельхозживотных готовятся взять на карандаш
С 1 марта 2024 г. вступит в силу требование о маркировании сельскохозяйственных животных. С этого же времени сможет осуществляться и учет помеченных животных — Минсельхоз предложил порядок такой фиксации.
Проект постановления правительства о порядке учета маркированных животных размещен на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что в июне в закон о ветеринарии были внесены изменения об учете и маркировании животных. Новые требования распространяются на сельскохозяйственных животных. Решение объясняется необходимостью обеспечивать эпизоотическую безопасность. Конкретный список животных для маркирования и учета установит кабмин.
Учет подлежащих маркированию животных начнется в установленные правительством сроки, но не ранее 1 марта 2024 г. Маркирование животных будет осуществляться с 1 марта 2024 г. Маркировка может быть как индивидуальной, так и групповой, когда, например, метка наносится на садок.
Согласно проекту, основанием для учета животного или группы животных служит маркирование либо ввоз маркированных животных в Россию.
Данные о животном вносятся в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Животному или группе присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. В этом и состоит процедура учета.
По закону, учет осуществляют специалисты в области ветеринарии, причем делаться это должно безвозмездно.
Предлагается предусмотреть, что учет животного или группы проводится не позже 10 календарных дней с момента маркирования и (или) ввоза на территорию РФ.
Согласно проекту, для внесения информации во ФГИС владелец будет предоставлять ряд сведений, также предполагается процедура осмотра животного.
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