Сельхозживотных готовятся взять на карандаш

С 1 марта 2024 г. вступит в силу требование о маркировании сельскохозяйственных животных. С этого же времени сможет осуществляться и учет помеченных животных — Минсельхоз предложил порядок такой фиксации.

Проект постановления правительства о порядке учета маркированных животных размещен на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в июне в закон о ветеринарии были внесены изменения об учете и маркировании животных. Новые требования распространяются на сельскохозяйственных животных. Решение объясняется необходимостью обеспечивать эпизоотическую безопасность. Конкретный список животных для маркирования и учета установит кабмин.

Учет подлежащих маркированию животных начнется в установленные правительством сроки, но не ранее 1 марта 2024 г. Маркирование животных будет осуществляться с 1 марта 2024 г. Маркировка может быть как индивидуальной, так и групповой, когда, например, метка наносится на садок.

Согласно проекту, основанием для учета животного или группы животных служит маркирование либо ввоз маркированных животных в Россию.

Данные о животном вносятся в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Животному или группе присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. В этом и состоит процедура учета.

По закону, учет осуществляют специалисты в области ветеринарии, причем делаться это должно безвозмездно.

Предлагается предусмотреть, что учет животного или группы проводится не позже 10 календарных дней с момента маркирования и (или) ввоза на территорию РФ.

Согласно проекту, для внесения информации во ФГИС владелец будет предоставлять ряд сведений, также предполагается процедура осмотра животного.

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