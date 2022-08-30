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Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудил работу с депутатским корпусом

Координационный совет нацелен донести позицию по квотам до законодателей

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили работу с депутатским корпусом. Парламентариям предстоит принимать решение по законопроекту о принципах распределения квот на вылов.

Очень важно, что на площадке Комитета Госдумы по аграрным вопросам состоялось совещание по столь острой для рыбной отрасли теме, считают руководители отраслевых ассоциаций.

«Хотелось бы поблагодарить председателя комитета Владимир Ивановича Кашина за проведение такой встречи. Выступили представители Госдумы и Совета Федерации, ассоциаций и союзов, предприятий, региональных органов исполнительной и законодательной власти, федеральных ведомств. Такие обсуждения позволяют создать полную, объективную картину возможных последствий изменения законодательства», — отметили участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

По резонансному законопроекту планируется провести парламентские слушания. Кроме того, направить свои отзывы на него смогут власти регионов: предполагается рассылка проекта в субъекты Федерации.

«То, какие ресурсы и в каком объеме может добывать предприятие, напрямую влияет на его показатели и перспективы. А состояние предприятий неминуемо сказывается на социально-экономической ситуации в регионах. Так что жизненно необходимо, чтобы субъекты Федерации могли представить свои позиции по законопроекту о квотах», — заявили руководители отраслевых ассоциаций.

Члены совета выразили признательность губернаторам, руководителям региональных парламентов и региональных ведомств, которые направили письма и выступили по законопроекту на совещании у Владимира Кашина. О рисках поспешных изменений законодательства заявили представители регионов, работающих как на Северном, так и на Дальневосточном бассейне.

После совещания Владимир Кашин провел рабочую встречу с членами координационного совета. Важность внимания к вопросам рыбного хозяйства отметил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

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Fishnews

  • Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудил работу с депутатским корпусом
  • Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в Москве встретились с руководителем фракции КПРФ Геннадием ЗЮГАНОВЫМ и председателем Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром КАШИНЫМ
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