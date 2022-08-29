Почти 30 выступающих: о чем говорили на совещании у Владимира Кашина

На совещании, которое провел председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов высказались представители федеральных ведомств, региональных властей, парламента и бизнеса.

Федеральные ведомства

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сделал акцент на том, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента. Второй этап программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке, по словам главы ведомства, позволит модернизировать перерабатывающие мощности на 80%.

В новых крабовых аукционах федеральное агентство серьезных рисков для отрасли не видит. Когда готовился первый этап торгов, тоже говорилось об угрозах — исчезновении компаний, невозможности обслуживать кредиты, но «ничего не произошло на самом деле», утверждают в Росрыболовстве (выступавшие затем представители бизнеса с такой оценкой не согласились).

Наиболее дискуссионной темой руководитель федерального агентства назвал продажу на аукционах 100% квот на добычу моллюсков и других водных беспозвоночных. Вопрос действительно чувствительный для ряда регионов, особенно для Курил, признал глава Росрыболовства. Но решение о том, какие виды водных биоресурсов и в каких районах промысла предложат для торгов, будет принимать правительство, так что на этом уровне такие моменты еще можно обсудить и проработать, прокомментировал Илья Шестаков.

Он заявил, что законопроект отвечает задачам модернизации рыбной отрасли и создания новых мощностей.

Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев согласился с выступлениями о необходимости парламентских слушаний по законопроекту. С тем, что надо внимательно посмотреть на последствия для регионов и обсудить альтернативные способы достижения целей. Но закончил все же тем, что законопроект нужно поддержать, так как это «правильное новое дыхание в отрасль, создание как раз правильного инвестиционного климата».

В Минвостокразвития подчеркнули, что обсуждается крайне важная для Дальнего Востока и Арктики тема. Ведомство выступает за использование в рамках второго этапа принципа «где ловишь — там и строишь», чтобы обеспечить заказы для верфей Дальневосточного региона, сообщил замминистра Анатолий Бобраков.

Предварительные результаты проверки уже позволяют говорить о серьезных проблемах в выполнении программы квот под инвестиции, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. Из 129 инвестиционных проектов, запланированных в первую волну, реализовано 30. По 20 рыболовным судам строительство еще даже не началось. В СП считают, что достижение целей, поставленных перед программой инвестквот, под вопросом. Окончательные итоги контрольного мероприятия планируется рассмотреть на коллегии Счетной палаты 20 декабря.

В Минпромторге настаивают, что в любом случае отечественные верфи способны строить суда в рамках нового этапа квот под инвестиции. На вопрос Владимира Кашина, когда же все-таки будет завершен первый раунд, если 20 рыбацких судов еще даже не начали строить, директор профильного департамента министерства Борис Кабаков заявил, что финал планируется в 2026-2027 гг., а стапельные места для большого флота начнут освобождаться с 2025-го.

В ведомстве также рассчитывают, что деньги, «полученные при распределении квот добычи водных биоресурсов», пойдут на субсидии, обещанные заказчикам краболовного флота на дальневосточных верфях. Из расчета на последующие годы это должно быть суммарно 6 млрд рублей. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на субсидирование пойдут средства от крабовых аукционов.

Владимир Кашин попросил Минпромторг и Росрыболовство к первому чтению законопроекта подготовить график строительства и ввода судов под квоты.

Федеральная служба безопасности законопроект в представленной редакции не согласовала. От исторического принципа в ведомстве не в восторге и считают, что нужно переходить к аукционам, в том числе с инвестиционными обязательствами. Но есть ряд моментов, которые необходимо учесть. Так, в ФСБ не понимают, почему одни виды крабов в одних районах отправились на аукционы, а другие — нет. Обратили внимание в ведомстве и на замечание ФАС по рискам монополизации.

«Предварительные выводы Счетной палаты, безусловно, требуют внимательного изучения и изучения уже сейчас, для того чтобы не допустить тех ошибок, которые были совершены в первом этапе», — также отметили в ФСБ.

Региональные власти

От регионов на совещании выступали представители как исполнительных, так и законодательных органов власти. Все они говорили о необходимости детально обсудить столь серьезные для отрасли изменения. Нельзя принимать закон, тщательно не взвесив всё, если не стоит задача сконцентрировать бизнес в руках двух-трех компаний, подчеркнул губернатор Магаданской области Сергей Носов. Если такой курс на укрупнение все же есть, то регионы ощутят последствия уже в 2026 г., как раз когда ожидаются выборы в Госдуму.

О потерях ресурсной базы для прибрежных территорий продолжает говорить и Камчатский край. До сих пор не дана объективная и всесторонняя оценка первого этапа программы квот под инвестиции, не сделаны выводы по корректировке негативных эффектов, нет механизма защиты регионов от потери промыслового ресурса, заявила председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова. Представитель краевого парламента выступила не только за то, чтобы назначить парламентские слушания, но и за созыв Общероссийского съезда рыбаков. «Мы просим отложить принятие решения о запуске второго этапа программы инвестквот до завершения инвестпроектов первого этапа и подведения итогов», — обратилась к федеральным коллегам краевой депутат.

О необходимости широкой дискуссии по проекту закона о перераспределении квот на вылов заявила и председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Парламентарии и Камчатки, и Хабаровского края считают, что при таких изменениях в уязвимом положении оказывается малый и средний бизнес.

Председатель комитета Заксобрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко полагает, что укрупнения в отрасли в дальнейшем ударят и по потребителям рыбной продукции.

Федеральный бюджет, по мнению регионального депутата, может не получить ожидаемой прибавки от аукционов: компании, лишившиеся права на добычу до завершения срока действия договоров на доли квот, могут пойти в суд, выиграть, и тогда государству придется выплачивать таким пользователям денежные средства.

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова указала на потери регионального бюджета, несмотря на участие региона в первом этапе программы инвестквот со строительством современного флота. Она также отметила, что добытчики краба были вынуждены покупать на аукционе в 2019 г. доли квот, несмотря на то, что уже участвовали в торгах всего за несколько лет до этого. В регионе опасаются переизбытка производственных мощностей на крабовом промысле и подрыва биоресурсов. Нужно все-таки подумать над альтернативными способами пополнения бюджета, нежели торги, считают областные власти. «Мы постоянно говорим о том, что сборы [за пользование водными биоресурсами — прим. ред.] надо повысить, разговор идет давно», — отметила Ирина Бажанова.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко напомнил о замечаниях по законопроекту, которые направлял губернатор Валерий Лимаренко. Они так и не были учтены. Речь шла о том, чтобы предусмотреть строительство судов и береговых объектов в качестве отдельных объектов инвестиций. Также областные власти предупреждают о рисках аукционов по моллюскам и другим морепродуктам. Конечно, нельзя стоять на месте — необходимо активно развивать рыбную отрасль. «Но мы считаем, что нужно это сделать взвешенно, с учетом мнения, позиций регионов, с учетом оценки эффективности первого этапа. И отдельные положения законопроекта сегодня никак не учитывают интересы наших регионов и не позволяют обеспечить развитие прибрежных территорий», — заявил министр.

Бизнес-сообщество

Возможность высказаться получили как те представители бизнеса, кто предлагает не торопиться вновь делить квоты, так и те, кто выступает за принятие законопроекта, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратил внимание на то, что законопроект предусматривает перераспределение почти 500 тыс. тонн водных биоресурсов и напрямую влияет на социально-экономическое состояние семи прибрежных регионов; но не приводится анализа результатов первого этапа, нет баланса между интересами отраслевого регулятора и субъектов Федерации. Ни в пояснительной записке, ни в логике законопроекта нет сравнения альтернативных способов достижения заявленной цели — модернизации рыбного хозяйства. Между тем ВАРПЭ предлагала свой путь, как обеспечить поступления в бюджеты и заказы для верфей — повышение ставок сбора за пользование и введение инвестобязательств для краболовных предприятий, у которых остается «историческая» квота.

Обсуждаемый законопроект сформирует будущее отрасли на ближайшее десятилетие, акцентировал Герман Зверев. От принятого решения зависит, будет ли 90% ресурса принадлежать крупным и сверхкрупным корпорациям или в ней все-таки останется место малому и среднему бизнесу? «Аукционы, — подчеркнул президент ВАРПЭ, — это экономический рычаг, с помощью которого происходит экономическая концентрация в любой отрасли».

Представители бизнеса выступили за всестороннее обсуждение законопроекта в максимально открытом формате. Предприятия не против строительства флота, обратил внимание исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. СЗРК уже построил на Выборгском заводе два траулера-процессора. Однако уже понятно, что с первым этапом программы квот под инвестиции что-то не так, и с этим нужно разобраться, отметил он. В том, что происходило с первым законом о крабовых аукционах, и в том, что происходит сейчас, нет никакого уважения к отрасли, заявил Сергей Несветов. Нарушаются все регламенты, которые прописаны Госдумой и правительством. В связи с этим очень важно рассмотреть законопроект открыто и гласно, подчеркнул исполнительный директор СЗРК.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил о том, что реформы никак не решают задачи по расширению районов промысла для российского рыболовства. «Мы уходим на этих судах в открытый океан? Нет. Мы как замкнулись на Охотском и Беринговом морях, так и всё», — сказал он. Руководитель АРПП также остановился на проблематике соответствия промысловых мощностей состоянию ресурсной базы и на угрозах для малых и средних предприятий в случае новых аукционов.

То, с какой скоростью продвигают спорный законопроект, — серьезный повод для беспокойства, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Если бы всё было хорошо, мы бы сегодня не обсуждали все эти проблемы, которые существуют», — объяснил он.

Лишение ресурса курильских предприятий, полагает руководитель АРСО, может вызвать очень серьезные социальные последствия. «Мы даже не понимаем, какой мы получим социальный взрыв, когда у нас люди на Курилах останутся без работы», — заявил Максим Козлов.

Если подсчитать, сколько судов нужно строить при введении второго этапа, получится по 20 единиц в год, но насколько реалистичен такой сценарий? — задал риторический вопрос президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Отраслевое сообщество предупреждало, что в основе предложенных законодательных новаций лежит прежде всего цель перераспределения ресурса, напомнил руководитель АДК. «И вот она выполняется. Квоты концентрируются в руках очень узкого круга компаний. А государственная задача, в которую вся эти идея была обернута, почему-то не выполняется», — считает Александр Дупляков.

Происходит процесс передела в сфере доступа к природным ресурсам в пользу новых крупных игроков, сделал аналогичный акцент председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Уже сейчас предусмотрено строительство почти 100 судов, непонятно, зачем «накачивать» этот портфель новыми заказами без четких перспектив их достройки в обозримом будущем, высказался президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. «Или новые заказы нужны для того, чтобы финансировать текущие заказы? Но если так, то, уважаемые коллеги, этот пузырь же когда-то лопнет? Что тогда делать тем, кто окажется в конце?» — спросил он. Добытчики минтая развивают переработку. По данным ассоциации, 41% улова минтая идет на филе, фарш и сурими, 83% этого объема производит 41 судно, но среди них нет построенных под инвестквоты, заявил руководитель АДМ.

«Очевидно, что задача по уходу от сырьевой модели может быть успешно решена и без изъятия и передела квот», — отметил Алексей Буглак. Для этого, добавил он, можно использовать и другие механизмы, например ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

Был затронут и вопрос малого и среднего бизнеса. Союз рыбопромышленников Севера сейчас представляет как раз такие предприятия — 60 компаний, и у них не будет финансовой возможности участвовать в аукционах, предупредил генеральный директор СРПС Константин Древетняк.

Профсообщество, Счетная палата, парламенты и главы регионов говорят о том, что законопроект не приносит пользы, но министерства ссылаются на то, что изменения приведут к развитию, поделился своим видением ситуации первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. «То есть нас автоматически загоняют в какое-то поле, что мы против развития. Мы говорим про другое, но на наши вопросы никто не отвечает», — заметил он. При проведении парламентских слушаний все-таки нужно изменить такой подход, подчеркнул представитель объединения.

Почетный председатель КС «Севрыба» заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов обратил внимание на то, что из 150 государств, имеющих выход к морям и океанам и занимающихся рыболовством, ни одно не использует аукционы и инвестквоты. «Пыталась Индонезия применить у себя — сразу же отвергли», — сказал он.

«Пока Счетная палата не закончит своего анализа по первому этапу, не может даже рассматриваться какой-то новый законодательный инструмент», — заявил Вячеслав Зиланов, добавив, что нужно все усилия пока направить на реализацию уже предусмотренных проектов.

В поддержку законопроекта выступили представители Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота и входящих в ее состав Русской рыбопромышленной компании и «Норебо».

Президент АСРФ Алексей Осинцев заявил, что действующие программы показали «колоссальную востребованность бизнесом», ведь отобрано значительно больше проектов судов и заводов, чем планировалось, то же самое — с поступлениями средств от аукционов. В ассоциации ссылаются на то, что закон закрепляет привязку инвесторов к конкретному рыбохозяйственному бассейну, а решение, идти ли в программу инвестквот или инвестаукционов, бизнес принимает добровольно.

Как и на других совещаниях, АСРФ также сделала акцент на том, что инвестквоты распределяются только после постройки и госрегистрации объекта, «а фактически до этого момента от момента заявки проходит до семи лет». Другие участники совещания сочли нужным напомнить, что по крабам перераспределение произошло сразу, еще до того как новые суда ввели в строй, и такой же механизм предложен теперь по моллюскам.

Также Алексей Осинцев заявил о том, что сейчас значительное количество небольших квот на вылов крабов распределены между большим количеством пользователей — купить суда или даже содержать действующий флот такие малые предприятия, по словам президента АСРФ, не могут — создаются предпосылки к существованию «рантье» и ННН-промыслу.

«А вообще в морском рыболовстве дальневосточных регионов концентрация бизнеса шла и идет и без инвестиционных механизмов», — заявил Алексей Осинцев и добавил, что влияние законопроекта на малый бизнес не столь велико, как о том говорят.

Возраст большинства рыболовных судов в порту Мурманск таков, что если бы ждали до 2033 г. и не включали механизм строительства с господдержкой, с инвестквотами, то «практически мы бы расстались с рыболовным флотом в конкретном порту», выступил представитель группы «Норебо» Владимир Григорьев. Холдинг строит флот, задержка в среднем по судам составляет два года, но в «Норебо» также согласились с прогнозами Минпромторга об окончании первого этапа ориентировочно к 2026 г.

В РРПК ссылались на то, что надо строить флот, «иначе ловить нечем будет», а также упомянули, что, изменения по крабам, например, отечественный потребитель в любом случае не особо почувствует, так как это «экспортно ориентированная отрасль».

Представители Госдумы и Совета Федерации

Профильный комитет по внесенному в Госдуму законопроекту — комитет по аграрным вопросам. Но комитетом-соисполнителем также хочет выступить комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики — это дает возможности более активно участвовать в рассмотрении резонансной инициативы. В частности, комитеты-соисполнители готовят заключения на законопроекты.

«На территорию, которая находится в зоне ответственности нашего комитета, приходится более 80% отраслевого производства. В этой связи считаю принципиально важным участие в работе над этим законопроектом нашего комитета, комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, в качестве комитета-соисполнителя», — подчеркнул председатель Николай Харитонов.

Ожидаемые результаты изменения законодательства, о которых заявлено в пояснительной записке к законопроекту, «несколько не совпадает с видением этого эффекта руководством дальневосточных регионов», отметил депутат.

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков напомнил о скорости, с которой Госдуму в 2019 г. проходил закон о крабовых аукционах: от первого чтения до третьего прошло всего шесть дней. «Убежден, что в настоящее время мы не можем позволить себе стахановские методы скоростных проходок таких», — высказался парламентарий.

Он напомнил о решениях, которые принимались в Госдуме и Совете Федерации для контроля за реализацией и первого этапа крабовых торгов с инвестиционными обязательствами, и первого раунда инвестквот. «Сегодня интересующий нас законопроект вносится с нарушением позиции, сформированной в обеих палатах Федерального Собрания. Убежден, что так быть не должно», — заявил Анатолий Широков. По мнению сенатора, рассмотрение проекта Госдумой надо отложить и решение о его дальнейшей судьбе принять по результатам парламентских слушаний.

Владимир Кашин, еще только открывая совещание, сразу сообщил, что парламентские слушания состоятся. Он также рассказал о графике, в котором планируется действовать. В частности, законопроект будет направлен на месяц для сбора отзывов в регионы. Глава думского комитета по аграрным вопросам призвал найти «прорывной ветер», который позволит отрасли наращивать показатели.

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