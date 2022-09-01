Стартовал прием заявок о выборе вида рыболовства на 2023 год

Территориальные управления Росрыболовства открыли прием заявлений о выборе вида рыболовства на 2023 г. Ведомство традиционно опубликовало разъяснения по заполнению обращений.

Федеральное агентство по рыболовству разместило информацию о приеме заявлений об определении режима освоения квот добывающими предприятиями на 2023 г. Принимать обращения теруправления ведомства будут с 1 сентября 2022 г. по 1 октября 2022 г. Заявления подаются по месту регистрации пользователя, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что предприятия могут ежегодно выбирать, в каком режима осваивать долю квот добычи в морских водах и долю международной квоты. Объемы для «прибрежки» рассчитываются с повышающим коэффициентом, но предприятию нужно будет соблюдать определенные требования по доставке улова и продукции.

Росрыболовство разместило рекомендуемые формы заявлений для выбора вида рыболовства. Заявку необходимо подавать, если предприятие решило работать в режиме прибрежного рыболовства либо и «прибрежки», и промышленного лова. С прошлого года не требуется направлять обращение, если пользователь выбрал только режим промышленного рыболовства.

В федеральном агентстве напомнили, что при составлении заявления надо учитывать положения распоряжения правительства от 18 ноября 2017 г. № 2569 о перечнях видов биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews