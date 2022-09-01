Экспорт эквадорской креветки бьет рекорды

Предприятия Республики Эквадор за июль отправили на внешние рынки около 126 тыс. тонн креветки — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Побит рекорд по поставкам этого морепродукта в Китай.

Данные опубликовала Национальная аквакультурная палата Эквадора (Camara Nacional de Acuacultura), сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что июльский экспорт креветки в КНР составил около 55,3 тыс. тонн. Таким образом, превзойден рекорд, достигнутый в мае 2020 г. (52,6 тыс. тонн).

За семь месяцев с начала года в Китай отправлено почти 430 тыс. тонн эквадорской креветки (+72% к уровню 2021 г.), приводит данные отраслевой портал IntraFish.

Кроме того, креветочные предприятия республики нарастили поставки в Соединенные Штаты — на 19% к прошлогоднему уровню, до 19,3 тыс. тонн.

В то же время экспорт эквадорской креветки в Европу упал на 10%, до 18 тыс. тонн. Особенно заметно просели поставки во Францию — на 42%, до 3,22 тыс. тонн. Также сократились поставки в Италию (-8%, до 2,5 тыс. тонн) и в Испанию (-3%, до 6,3 тыс. тонн).

По данным IntraFish, общие поставки креветки Эквадора на мировой рынок с начала года составили 612,35 тыс. тонн, это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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